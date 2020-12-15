ABD Türkiye’ye S-400 Sebebiyle Yaptırım Kararı Aldı

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin pek çok seviyede daha önce S-400 alımının ABD’nin askeri teknolojisini ve personelini tehlikeye atacağı ve Rusya savunma sanayisine önemli kaynak sağlayacağı ayrıca Rusya’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve savunma sanayisine erişimini sağlayacağı konusunda uyarıda bulunduklarını vurguladı.

Pompeo, Türkiye’nin Rusya’da devlet yönetimindeki askeri ihracat şirketi Rosoboronexport ile anlaşma yaparak S-400 füze savunma sistemi satın almasının CAATSA kapsamında Rusya’nın savunma ve istihbarat sektörüyle “önemli bir işlem” olarak değerlendirildiğini belirtti.

Pompeo, ‘‘Türkiye yine de NATO ile uyumlu alternatif sistemlerle savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek olmasına rağmen S-400’lerin temin ve test edilmesi konusunda ilerlemeye karar verdi. Bu karar Türkiye’nin küresel F-35 savaş uçağı ortaklığının askıya alınması ve projeden çıkartılmasının beklenmesine neden oldu’’ dedi.

Açıklamada, ‘‘Bugünkü hamle ABD’nin CAATSA’nın 231’inci maddesini tam olarak uygulayacağı ve Rusya’nın savunma sektörü ve istihbaratıyla önemli alışverişlere hoşgörü göstermeyeceği şeklinde açık bir mesaj göndermiş oldu” dedi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’ye S-400 sorununun ABD ile işbirliği içinde acilen çözmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, “Türkiye ABD için kıymetli bir müttefik ve önemli bir bölgesel güvenlik ortağıdır. Türkiye’nin S-400 sahibi olmasından kaynaklanan engeli mümkün olan en kısa sürede aşarak tarihimizde onlarca yıldır devam eden verimli savunma sanayi işbirliğimizi devam ettirmeyi umuyoruz’’ ifadeleri yer aldı.

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