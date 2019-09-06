HABER

ABD Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncelledi

06.09.2019 12:23 | Son Güncelleme

ABD'nin vatandaşlarına yönelik seyahat tavsiyesinde Türkiye’nin sınır bölgelerine gidilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Türkiye’ye seyahat edeceklerin "terörizm ve keyfi gözaltıları" dikkate almaları istendi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı seyahat tavsiyesinde, Türkiye'ye gidecek olanların "terörizm ve keyfi gözaltılar" nedeniyle "çok ihtiyatlı" olmaları gerektiği belirtildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği belirtilerek, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesinin birçok Avrupa ülkesi gibi 2'inci seviyede olduğu belirtildi.

ABD'nin 4 farklı seviyede tanımladığı seyahat tavsiyelerinden, en riskli seviye 4, en risksiz seviyenin ise 1 olduğu belirtiliyor. "Yükseltilmiş tedbir" olarak tanımlanan 2'inci seviyede ise bölgede güvenliğe ilişkin risklerin arttığına dikkat çekiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye'de "Güvenlik güçleri daha önce aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu onbinlerce kişiyi terörist örgütlerle ilişkisi olmak iddiası ile yetersiz veya gizli delillere dayanarak gözaltına aldı" denilerek, bunun "Gerekçesinin siyasi olduğu görünüyor" ifadesi kullanıldı.

Uyarıda hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımlarının ve protestolara katılımın da tutuklamayla sonuçlanabileceği belirtildi.

"Sınır bölgesine gitmeyin"

Bunun yanı sıra, ABD vatandaşlarına Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırındaki bölgelerin "terörizm" tehdidi dolayısıyla riskli olduğu belirtilerek, bu bölgelere "seyahat etmemeleri" tavsiye edildi.

Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerine seyahat konusunun da yeniden gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Tavsiyede, "teröristlerin" turistik bölgeleri, ulaşım merkezleri, süpermarket, alışveriş merkezleri, yerel hükümet binaları, oteller, restoranlar, eğlence mekanları, ibadethaneler, büyük spor karşılaşmaları ve kültürel aktiviteleri hedef alabileceği belirtildi.

DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
ABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat uyarısıABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat uyarısı
ABD'den çok önemli Türkiye açıklaması!ABD'den çok önemli Türkiye açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat uyarısı

ABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat uyarısı

ABD: Türkiye'nin güvenli bölgeyi tek başına kontrol etmesi ortak çıkarlarımıza hizmet etmez

ABD'den çok önemli Türkiye açıklaması!

'Canavar' kasırgada ölenlerin sayısı yükseldi!

'Canavar' kasırgada ölenlerin sayısı yükseldi!

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Bağımsız Zimbabve'nin ilk lideri 95 yaşında hayatını kaybetti

Bağımsız Zimbabve'nin ilk lideri hayatını kaybetti

Abdullah Mursi'nin cenazesi gece defnedildi

Abdullah Mursi'nin cenazesi gece defnedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.