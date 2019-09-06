ABD Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncelledi

Türkiye’ye seyahat edeceklerin "terörizm ve keyfi gözaltıları" dikkate almaları istendi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı seyahat tavsiyesinde, Türkiye'ye gidecek olanların "terörizm ve keyfi gözaltılar" nedeniyle "çok ihtiyatlı" olmaları gerektiği belirtildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği belirtilerek, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesinin birçok Avrupa ülkesi gibi 2'inci seviyede olduğu belirtildi.

ABD'nin 4 farklı seviyede tanımladığı seyahat tavsiyelerinden, en riskli seviye 4, en risksiz seviyenin ise 1 olduğu belirtiliyor. "Yükseltilmiş tedbir" olarak tanımlanan 2'inci seviyede ise bölgede güvenliğe ilişkin risklerin arttığına dikkat çekiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye'de "Güvenlik güçleri daha önce aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu onbinlerce kişiyi terörist örgütlerle ilişkisi olmak iddiası ile yetersiz veya gizli delillere dayanarak gözaltına aldı" denilerek, bunun "Gerekçesinin siyasi olduğu görünüyor" ifadesi kullanıldı.