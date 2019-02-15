ABD Türkiye’ye Seyahat Uyarısını Güncelledi

“Terör grupları Türkiye’ye yönelik olası saldırılar planlamaya devam ediyor” denilen açıklamada turistik bölgelerin, toplu taşıma araçlarının, pazar ve alışveriş yerlerinin, yerel yönetim binalarının, ibadethanelerin, parkların, büyük spor etkinlikleri ve kültürel etkinliklerin, eğitim kurumlarının, havaalanlarının ve diğer kamuya açık alanların teröristler tarafından hedef alınabileceği kaydedildi. Açıklamada teröristlerin daha önce bu yerleri hedef aldığı hatırlatıldı.

Terör ve keyfi tutuklamalara karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada bazı bölgelerde riskin daha fazla olduğunun altı çizildi. Bu bölgelerin başında Suriye ve Irak sınırına yakın yerlerin geldiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin on binlerce kişiyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada bunlar arasında ABD vatandaşları da olduğu ve bu kişilerin terör örgütleriyle bağlantılı olduklarının iddia edildiği kaydedildi. Bu tutuklamaların birçok kez gizli tanıklar ve siyasi sebeplerle yapıldığı da ifade edildi.

Uyarıda ABD vatandaşlarının Türkiye’den ayrılma yasağıyla karşı karşıya kalabildiği durumlar hatırlatıldı ve Türkiye hükümeti tarafından açık bir şekilde onaylanmayan gösterilere katılmanın ya da hükümeti eleştirmenin tutuklamayla sonuçlanabileceği yönünde de uyarı yapıldı.

Amerika’nın Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde seyahat eden vatandaşlarına acil yardım hizmeti sunmada da sıkıntı yaşayabileceğinin altı çizildi. Türkiye’de çalışan Amerikalı kamu çalışanlarının bu illere yetkililerin izni olmadan seyahat etmeleri daha önce yasaklanmıştı.

