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ABD Türkiye’ye Seyahat Uyarısının Seviyesini Düşürdü

09.06.2021 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarı listesini yeniden güncelledi. Daha önceki listede “Dördüncü Seviye: Seyahat Etmeyin” kategorisinde yer alan Türkiye, yeni listede üçüncü seviyeye, yani “Seyahat Planlarınızı Gözden Geçirin” kategorisine dahil edildi.

ABD Türkiye’ye Seyahat Uyarısının Seviyesini Düşürdü

ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarı listesini yeniden güncelledi. Daha önceki listede “Dördüncü Seviye: Seyahat Etmeyin” kategorisinde yer alan Türkiye, yeni listede üçüncü seviyeye, yani “Seyahat Planlarınızı Gözden Geçirin” kategorisine dahil edildi.

Bakanlığın seyahat uyarı listesinde 26 Ağustos 2020’den bu yana üçüncü seviyede yer alan Türkiye, bu yılın Nisan ayında ülkedeki Corona virüsü vakalarının hızla artması üzerine bu “seyahat edilmemesi” gereken ülkeler arasına alınmıştı.

Yeni yayınlanan listede, “Seyahat Etmeyin” kategorisine üç yeni ülke, İngiliz Virgin Adaları, Samoa ve Sudan dahil edilirken, şu ülkeler de bu kategoride kalmayı sürdürdü: “Afganistan, Aruba, Belarus, Burkina Faso, Fiji, İran, İrlanda, Libya, Malezya, Nikaragua, Kuzey Kore, Rusya, Saba, Özbekistan.”

Dördüncü seviyeden üçüncü seviyeye alınanlar arasında da Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Almanya, İspanya, Japonya, İtalya, Güney Kıbrıs, Azerbaycan, Kanada, Meksika ve diğer bazı ülkeler yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Amerikalılar’ın seyahat planlarıyla ilgili karar alırken ayrıntılı bilgiye sahip olmasının amaçlandığı belirtilerek, listenin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin seyahatlerle ilgili bültenleri ve ticari uçuşların erişilebilirliği, ABD vatandaşlarına yönelik ülkeye giriş kısıtlamaları ve üç gün içinde COVID test sonuçlarının alınmasındaki engeller gibi ikincil faktörler temel alınarak düzenli şekilde güncellendiği kaydedildi.

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