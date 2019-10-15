ABD Türkiye'ye Yaptırımlar Getirdi

ABD Maliye Bakanlığı, ABD yönetiminin Türkiye'den iki bakana ve üç bakanlığa Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonundan dolayı yaptırım getirdiğini açıkladı. Başkan Donald Trump da Türkiye'ye karşı yaptırım kararnamesini imzaladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaptırım listesine alınan bakan ve bakanlıklar şöyle sıralanıyor:

''-Milli Savunma Bakanlığı,

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.''

Açıklamada, Türk hükümetinin attığı adımların ''masum sivilleri tehlikeye attığını ve IŞİD'i yenilgiye uğratmaya yönelik mücadeleye zarar verdiği'' belirtildi. Açıklamada, sözkonusu bakanlıklar ve yetkililerin yaptırım listesine alınmasının 'Türk hükümetinin bölgenin barışı, güvenliği ve istikrarını daha fazla bozan eylemlerinin bir sonucu olduğu'' kaydedildi.

ABD Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, ''Gerekli görülürse Türkiye Hükümeti yetkililerine ve kurumlarına ilave yaptırımlar uygulamaya hazırız'' ifadesi kullanıldı.

