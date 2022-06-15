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ABD: ''Türkler'in Kaygılarını Gidermeye Çalışıyoruz''

15.06.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'nın çevrimiçi brifinginde soruları yanıtlayan ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda Türk yetkililerin masaya getirdiği kaygıları gidermeye çalıştıklarını söyledi

ABD: ''Türkler'in Kaygılarını Gidermeye Çalışıyoruz''

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith, Dışişleri Bakanlığı'nın çevrimiçi brifinginde soruları yanıtladı. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin kaygılarının nasıl giderilebileceği sorusuna Smith, üçlü formatta görüşmelerin yanısıra ABD dahil diğer ülkelerin de Türkiye ile diyaloğunun sürdüğünü belirtti.

''Şu anda farklı formatlarda yürütülen çok sayıda çaba var'' diyen Smith, iki aday ülke İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile birlikte Ankara'nın endişelerini gidermek için çalıştığını belirtti. Smith, ''Bu devam eden bir üçlü format. Ankara'nın masaya koyduğu bazı endişeleri gidermek için bu üç ülkenin bir araya geldiği yönünde haberler gördünüz'' dedi.

Büyükelçi Smith, Amerikalı bazı yetkililerin iki ülkenin üyelik başvurusu yaptıkları dönemde Ankara'nın kaygılarını anlamak için Türkiye ile temas kurarak bireysel çabalar da yürüttüğünü belirtti.

Hem Washington'un hem de diğer NATO müttefiklerinin bireysel çabalarının sürdüğünü belirten Büyükelçi Smith, NATO'da da konuyla ilgili yuvarlak masa toplantılarının yapıldığını, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'le ilgili dile getirdiği bazı kaygıların dinlendiğini ve yol çizme çabalarının devam ettiğini kaydetti.

Amerika'nın NATO Büyükelçisi Smith, ''Hedefimiz İsveç ve Finlandiya'nın Madrid zirvesinde davetli olarak yer alıp almayacaklarını görmek. Eğer bu olursa süreç devam edecek. Katılım görüşmelerini açık tutmaya çalışacağız. Sonunda bunun olacağına hala güveniyoruz. Zamanlama olaraksa kesin bir şey söyleyemiyorum. Ancak kapalı kapılar ardından Türkler'in kaygılarını gidermeye çalışıyoruz'' dedi.

Brifingde bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini bir yıl kadar askıya almaya hazır olduğunu söylediği hatırlatarak, bunun sadece İsveç ve Finlandiya değil NATO'nun tamamı açısından da bir problem teşkil edip etmeyeceğini sordu.

Büyükelçi Smith, NATO müttefiklerinin bu durumun haftalar ya da aylar içinde çözülebilecek bir konu olmasını ve yıllar sürmemesini umduklarını belirtti. ''Hepimizin bu iki ülkeyi Madrid'de davetli olarak diğer ülke liderlerinin yanında görme umudumuz var, bu umudumuzun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz'' diye konuştu.

Smith, NATO üyelerinin, iki ülkenin ittifaka katılması konusunda süreç o aşamaya geldiğinde onay mekanizmasının hızlandırılması yönünde adımlar atıyor olmasının cesaret verici olduğunu belirtti.

''ABD'de büyük destek var''

ABD'de bu iki ülkenin ittifaka katılması için güçlü destek olduğunu belirten Büyükelçi, Senato'nun da bu nedenle zamanı gelince yeni üyelikleri hızla onaylamaya hazır olacağı mesajını verdiğini söyledi.

Smith, ''Bir kez daha NATO'da perde arkasında bu iki ülkeye güçlü desteği, mümkün olan en hızlı şekilde ilerleme isteğini görmeye ve hissetmeye devam ediyorsunuz. Ancak Türkiye ile bugüne kadar dile getirdikleri kaygıları gidermek için birlikte çalışma isteğimiz de devam ediyor'' dedi.

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NATO
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