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ABD Tutuklu Eski Nissan Yöneticisinin Soruşturulmasını İstiyor

28.01.2019 22:51 | Son Güncelleme

Japon otomobil firması Nissan, yolsuzluktan tutuklanan eski yönetim kurulu üyesi Carlos Ghosn’la ilgili ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) soruşturma talebi geldiğini duyurdu

ABD Tutuklu Eski Nissan Yöneticisinin Soruşturulmasını İstiyor

Japon otomobil firması Nissan, yolsuzluktan tutuklanan eski yönetim kurulu üyesi Carlos Ghosn’la ilgili ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) soruşturma talebi geldiğini duyurdu. SEC’le bu konuda işbirliği içerisinde olacaklarını doğrulayan Nissan yetkilileri, şu an için daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Nissan’ın Pazartesi günü yaptığı açıklamanın ardından hem Japon hem de uluslararası medyada yayılan haberlere göre SEC yetkilileri, Ghosn’un görevde olduğu dönemde ABD’deki Nissan yöneticilerine yapılan ödemelerin doğru olarak beyan edilip edilmediğini ve firmanın uygunsuz ödemeleri önlemek için yeterli seviyede adım atıp atmadığını araştıracak.

Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının üst yöneticisi olarak görev yaptığı dönemde Tokyo savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Brezilya doğumlu işadamı Ghosn, 2018 yılı Kasım ayından bu yana Tokyo’da cezaevinde.

Brezilya’nın yanısıra Fransa ve Lübnan vatandaşlığına da sahip olan ve Nissan’ı iflasın eşiğinden döndürmesiyle tanınan ünlü işadamı 2011-2015 yılları arasında gelirinin 40 milyonun üzerinde bir bölümünü bildirmemekle suçlanıyor. Vergi kaçakçılığı ve Suudi bir işadamına yapılan ödemelerdeki etik dışı uygulamalar gibi bir dizi suçla yargılanan Ghosn, hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

Amerika, Missisippi ve Tennessee eyaletlerinde fabrikaları olan Japon otomobil devi Nissan’ın en büyük pazarlarından biri konumunda bulunuyor.

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