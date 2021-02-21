ABD, tutuklu vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin ABD vatandaşlarını güvenli bir şekilde eve geri getirmenin önemli bir önceliği olduğunu belirtti.

Biden yönetiminin İran ile rehine takası için müzakere başlatıp başlatmadığını sorusuna Sullivan, "Bu konuda İranlılarla iletişim kurmaya başladık" cevabını verdi.

Sullivan, “Amerikalıları adaletsiz ve hukuka aykırı bir şekilde tutmaya devam ettikleri uzun vadeli bir öneriyi kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak, bu durumu "insani bir felaket" olarak nitelendirdi.

"ABD İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMEMİZ YOK"

Sullivan’ın açıklamalarının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada, ABD ile hiçbir şekilde doğrudan iletişim halinde olmadıklarını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı. ABD’de tutuklu bulunan İranlı mahkumların serbest kalmasının öncelikleri olduğunu kaydeden Hatipzade, “ABD ile doğrudan iletişim halinde değiliz. Bu yöndeki haberler doğru değil. ABD’de tutuklu olan İranlılar hakkında ise İsviçre üzerinden görüşüyoruz” dedi.