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ABD Üç PKK Yöneticisi İçin Ödül Koydu 

06.11.2018 20:00 | Son Güncelleme

ABD, terör örgütü PKK’nın başındaki isimler Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verileceğini duyurdu

ABD Üç PKK Yöneticisi İçin Ödül Koydu 

ABD, terör örgütü PKK’nın başındaki isimler Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verileceğini duyurdu.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer’ın Ankara ziyareti hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Palmer’ın “Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele alanında yürüttüğü işbirliğine değer vermektedir. Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Rewards for Justice (Adalet için Ödül)” programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK’lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır’’ ifadeleri yer aldı.

Matthew Palmer, Murat Karayılan için (5 milyon Amerikan dolarına kadar), Cemil Bayık için (4 milyon Amerikan dolarına kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon Amerikan dolarına kadar) ödül verileceğini açıkladı.

Palmer iki gün süren ziyaretinde Türk hükümetinden üst düzey yetkililer, iş dünyasından temsilciler ve milletvekilleri ile bir araya gelerek ortak menfaatlere ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakaladığını da aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK’yı 1997 yılında Göçmenlik ve Uyruk Kanunu’nun 219’uncu bölümü uyarınca yabancı terör örgütü olarak kabul etti. PKK, 2001 yılında da 13224 sayılı ABD Başkanlık Kararnamesi uyarınca Küresel Terör Unsurları listesine alındı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nce yayımlanan yazılı açıklamada, Adalet İçin Ödül programının iletişim bilgileri de yer aldı. İletişime geçecek kişilerin bilgilerinin gizli tutulacağına da dikkat çekildi.

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