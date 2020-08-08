ABD Üç Ülkenin Seçime Müdahalesinden Kaygılı

ABD istihbaratı seçimlere Çin, Rusya ve İran’ın müdahale etmesinden endişeli. Ulusal Karşı İstihbarat Güvenlik Merkezi Başkanı, Çin’in Trump’ın seçimi kaybetmesini umduğunu; Rusya’nın Biden’ı karalamaya çalıştığını; İran’ınsa demokratik kurumların altını oymaya çalıştığını söyledi.

Ulusal Karşı İstihbarat Güvenlik Merkezi Başkanı Bill Evanina, Amerikan istihbaratının bu üç ülkenin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmesini paylaştı. Evanina, “Pek çok yabancı aktörün seçimi kimin kazanacağına ilişkin bir tercihi var. Bu tercihlerini de kimi zaman açık şekilde kimi zaman da kapalı kapılar ardında yaptıkları açıklamalarla ifade ediyorlar. Gizli kapaklı nüfuz çabaları daha az görülüyor” dedi.

İstihbarat yetkilisi, özellikle Çin, Rusya ve İran’ın süregelen ve olası faaliyetlerinden endişe duyduklarını belirtti. Ulusal Karşı İstihbarat Güvenlik Merkezi Başkanı, Çin’in Başkan Trump’ı “öngörülemez” bir lider olarak gördüğünü ve seçimi kazanmasını istemediğini söyledi. Çin’in Kasım ayındaki seçimler öncesinde ABD politikasını şekillendirmek ve Çin karşıtı olarak gördüğü bazı siyasi isimlere baskı uygulamak amacıyla çabalarını yoğunlaştırdığını kaydetti.