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ABD Üç Ülkenin Seçime Müdahalesinden Kaygılı

08.08.2020 01:16 | Son Güncelleme

ABD istihbaratı, Çin’in Trump’ın seçimi kaybetmesini umduğu, Rusya’nın Biden’ı karalamaya çalıştığı, İran’ınsa demokratik kurumların altını oymayı amaçladığı görüşünde

ABD Üç Ülkenin Seçime Müdahalesinden Kaygılı

ABD istihbaratı seçimlere Çin, Rusya ve İran’ın müdahale etmesinden endişeli. Ulusal Karşı İstihbarat Güvenlik Merkezi Başkanı, Çin’in Trump’ın seçimi kaybetmesini umduğunu; Rusya’nın Biden’ı karalamaya çalıştığını; İran’ınsa demokratik kurumların altını oymaya çalıştığını söyledi.

Ulusal Karşı İstihbarat Güvenlik Merkezi Başkanı Bill Evanina, Amerikan istihbaratının bu üç ülkenin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmesini paylaştı. Evanina, “Pek çok yabancı aktörün seçimi kimin kazanacağına ilişkin bir tercihi var. Bu tercihlerini de kimi zaman açık şekilde kimi zaman da kapalı kapılar ardında yaptıkları açıklamalarla ifade ediyorlar. Gizli kapaklı nüfuz çabaları daha az görülüyor” dedi.

İstihbarat yetkilisi, özellikle Çin, Rusya ve İran’ın süregelen ve olası faaliyetlerinden endişe duyduklarını belirtti. Ulusal Karşı İstihbarat Güvenlik Merkezi Başkanı, Çin’in Başkan Trump’ı “öngörülemez” bir lider olarak gördüğünü ve seçimi kazanmasını istemediğini söyledi. Çin’in Kasım ayındaki seçimler öncesinde ABD politikasını şekillendirmek ve Çin karşıtı olarak gördüğü bazı siyasi isimlere baskı uygulamak amacıyla çabalarını yoğunlaştırdığını kaydetti.

Bill Evanina, “Çin saldırgan bir eylemin risk ve faydalarını değerlendirmeyi sürdürecektir. Ancak son birkaç aydır Covid-19 salgını ve Çin’in Houston konsolosluğunun kapatılmasına ilişkin ABD yönetimin adımlarını eleştiren bir söylem kullanıyorlar” dedi.

‘’Rusya’nın hedefi Biden’’

Amerikan istihbaratı yetkilileri, Rusya’nın ise Trump’ın seçimlerde Demokrat Parti’den rakibi Joe Biden’ı ve Biden’ın destekçileri arasında Rusya karşıtı olarak gördüğü çevreyi karalamak için çalıştığını belirtiyor.

Evanina, bu durumun Joe Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukrayna politikasında oynadığı rolün ve Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e Rusya içindeki muhalefete verdiği desteğin Moskova tarafından eleştirilmesiyle de örtüştüğü görüşünde.

‘’İran demokratik kurumların altını oymaya çalışıyor’’

Amerikan istihbaratının İran konusundaki değerlendirmesi, Tahran’ın ABD’nin demokratik kurumlarının yanı sıra Trump’ın altını oymaya ve seçim öncesi Amerika’yı bölmeye çalıştığı yönünde.

Evanina, “İran’ın bu yöndeki çabaları büyük olasılıkla sosyal medyada dezenformasyon yayılması, ABD karşıtı içeriklerin yeniden dolaşıma konulması gibi yöntemlere odaklanacaktır. Tahran’ın bu tür faaliyetlerde bulunmasının sebeplerinden biri, Başkan Trump’ın yeniden seçilmesinin rejim değişikliğini teşvik için İran üzerindeki ABD baskısının devam etmesiyle sonuçlanacak olması algısı” ifadelerini kullandı.

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