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ABD uçak gemileri yeniden Güney Çin Denizi'nde

17.07.2020 15:44 | Son Güncelleme

ABD donanmasına iki uçak gemisi tatbikatın ardından, Washington-Çin ile arasında uzun süredir gerilime sebep olan Güney Çin Denizi’ne yeniden konuşlandı.

Güney Çin Denizi üzerindeki egemenlik hakları konusunda Pekin ile gerilim yaşayan Amerika Birleşik Devletleri, iki hafta içinde ikinci kez bölgeye denize uçak gemilerini gönderdi.

ABD Donanması, USS Nimitz ve USS Ronald Reagan uçak gemilerinin 4-6 Temmuz arasında Güney Çin Denizi'nde operasyon ve tatbikat görevini tamamlayıp bölgeden ayrıldıktan sonra yeniden Güney Çin Denizi'nde konuşlandığını açıkladı. Açıklamada, gemilerin "özgür ve açık bir Hint Pasifik’e olan bağılılığı sağlamlaştırmak için" Güney Çin Denizi'nde uluslararası hukukun izin verdiği çerçevede faaliyet gösterdiği vurgusu yapıldı.

Pekin yönetimi, Çin, Vietnam, Malezya ve Filipinler'in arasında yer alan Güney Çin Denizi'nde uzun bir gemişi olduğunu ve buradaki adaların ve deniz alanlarının binlerce yıldır Çin'in etki alanı içinde olduğunu savunuyor.

Çin'in yüzde 90'ı üzerinde hak iddia ettiği denizde Vietnam, Filipinler, Tayvan, Brunei ve Malezya da egemenlik hakkına sahip olduğunu düşünüyor.

ABD ise Çin'in bölgede petrol ve gaz kaynaklarına sahip komşuları üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştığını iddia ediyor.

Çin, bu ayın başında bölgede askeri tatbikat düzenlemiş, Pekin’e ait iki savaş gemisi ABD ordusunun tatbikat yapacağı bölgeden geçiş yapmış ve bu eylem Vietnam ile Filipinler tarafından kınanmıştı.

Pekin ile Washington arasındaki diplomatik ilişkiler koronavirüs salgını ve ticaret anlaşmaları sebebiyle uzun süredir gerilimli seyrediyor.

Ancak ABD ordusu, yapılan askeri sevkıyatların siyasi gerilime bir cevap niteliği taşımadığını belirtiyor. Her yıl 3 trilyon dolarlık ticaretin döndüğü Güney Çin Denizi aynı zamanda petrol ve gaz ticareti için stratejik öneme sahip.

Reuters / DBN,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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