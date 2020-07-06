ABD Uçak Gemilerinin Tatbikatı Çin'in Yakın Takibinde

Güney Çin Denizi’nde tatbikat yapan iki Amerikan uçak gemisi Çin Deniz Kuvvetleri’ne bağlı savaş gemilerinin takibinde. USS Nimitz sınıfı filonun amirali Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Çin savaş gemilerinin yakınlarında olduğunu doğruladı.

Amiral James Kirk telefonla görüştüğü Reuters muhabirine “Onlar bizi gördüler biz de onları gördük. Bu tarz profesyonel ve güvenli karşılaşmaları her zaman bekliyoruz. Neticede deniz yolları trafiğinin yoğun olduğu sulardayız” dedi. Bölgede bulunan 7. Filo’ya bağlı iki uçak gemisi, Güney Çin Denizi’nde bir uçuş tatbikatı gerçekleştiriyor. Tatbikat, Amerika’nın bağımsızlık günü olan 4 Temmuz tarihinde başladı.

Amerika Deniz Kuvvetleri daha önceki yıllarda da bölgede tatbikatlar gerçekleştiriyordu ancak bu yıl, iki ülke arasındaki tansiyonunun yüksek olması tatbikatı daha dikkat çeker hale getirdi. İki ülke arasında hem ticaret savaşları hem de Amerika’nın Corona virüsü salgını nedeniyle Çin’i suçlamasından ötürü gerginlik söz konusu.