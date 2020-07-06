ABD Uçak Gemilerinin Tatbikatı Çin'in Yakın Takibinde

Güney Çin Denizi’nde tatbikat yapan iki Amerikan uçak gemisi Çin Deniz Kuvvetleri’ne bağlı savaş gemilerinin takibinde. USS Nimitz sınıfı filonun amirali Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Çin savaş gemilerinin yakınlarında olduğunu doğruladı.
Amiral James Kirk telefonla görüştüğü Reuters muhabirine “Onlar bizi gördüler biz de onları gördük. Bu tarz profesyonel ve güvenli karşılaşmaları her zaman bekliyoruz. Neticede deniz yolları trafiğinin yoğun olduğu sulardayız” dedi. Bölgede bulunan 7. Filo’ya bağlı iki uçak gemisi, Güney Çin Denizi’nde bir uçuş tatbikatı gerçekleştiriyor. Tatbikat, Amerika’nın bağımsızlık günü olan 4 Temmuz tarihinde başladı.
Amerika Deniz Kuvvetleri daha önceki yıllarda da bölgede tatbikatlar gerçekleştiriyordu ancak bu yıl, iki ülke arasındaki tansiyonunun yüksek olması tatbikatı daha dikkat çeker hale getirdi. İki ülke arasında hem ticaret savaşları hem de Amerika’nın Corona virüsü salgını nedeniyle Çin’i suçlamasından ötürü gerginlik söz konusu.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Güney Çin Denizi’ne gemilerini göndererek bir nevi kas açma hareketi yaptığı ve bölge ülkeleri arasında bir gerginlik yaratmaya çalıştığı ileri sürüldü.
Pentagon tarafından tatbikat öncesinde yapılan açıklamadaysa söz konusu tatbikatın “Tüm ülkelerin uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçuş yapma ve denizde seyirde bulunma hakkını savunmak” adına yapıldığı ifade edildi.
Tatbikata katılan diğer gemilerle birlikte bölgede 12 bin Amerikan askeri bulunuyor.
Çin, Güney Çin Denizi’nin 10’da 9’luk kısmında hakkı olduğunu savunuyor. Doğal kaynak zenginliğiyle de bilinen alanda ayrıca Brunei Sultanlığı, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam da hak iddiasında bulunuyorlar.
Çin bölgedeki bazı adalarda üsler inşa etti ancak bunların barış amaçlı olduğunu söyledi.