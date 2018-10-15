ABD'nin en büyük uçak gemisi Doha'da

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Essex LHD-2, Katar ile ABD arasında terör ve radikalizmle mücadele alanındaki ortak askeri iş birliği çerçevesinde daha önce belirlenen bir ziyaret kapsamında Doha Limanı'na geldi.

Uçak gemisinin limana gelişinin, ABD'nin, bölge güvenliği ile bölgede ticari faaliyetlerin ve deniz ulaşımının güvence altına alınmasına bağlılığı ve Katar ile olan ortaklık ve dosluk ilişkilerinin göstergesi olduğu ifade edildi.

GEMİDE BİN 600 KİŞİ VAR

Açıklamada, uçak gemisinin Doha'da ne kadar kalacağı ve bu süre zarfında ne tür bir görev üstleneceği belirtilmezken, ABD donanmasına bağlı keşif biriminden yaklaşık bin 600 kişinin gemide olduğu bilgisi paylaşıldı.

(AA)

