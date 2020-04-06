ABD uçak gemisinin kaptanında koronavirüs çıktı

Crozier’in 2 farklı sınıf arkadaşı ABD basınına yaptığı açıklamada Crozier’e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump, Crozier’in, korona salgınıyla ilgili mektubunun ortaya çıkmasının ardından görevden alınmasını desteklediğini açıklamıştı.

Bir askerde korona virüs teşhis edilmesinin ardından Guam adasında karantinaya alınan 5 bin askerin bulunduğu ABD’nin USS Theodore Roosevelt uçak gemisi kaptanı Brett Crozier, ABD Donanması’na mektup yollayarak askerlerin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım istemişti.

ABD Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, USS Theodore Roosevelt’te görevli 155 denizcinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

