HABER

ABD uçakları Japonya açıklarında çarpıştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.12.2018 06:01 | Son Güncelleme

ABD Deniz Piyadelerine ait iki askeri uçağın Japonya açıklarında çarpıştığı bildirildi.

ABD uçakları Japonya açıklarında çarpıştı!

Deniz Piyadeleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssünde konuşlu KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı ve uçakların düştüğü belirtildi.

Açıklamada "6 Aralık'ta (Japonya saatiyle) 02.00'de Japonya'nın 200 mil açıklarında kazaya karışan ABD Deniz Piyadeleri uçaklarına yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazada yaralanan bir personel Japon Deniz Savunma Kuvvetleri tarafından kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Uçakların çarpışmasının nedenine ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.

ABD'DEN RUSYA PASİFİKTE REST

Diğer taraftan ABD Donanmasının "USS McCampbell" adlı Alreigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerini Japon Denizi'nde Rusya'nın hak iddia ettiği Büyük Peter Körfezi'ne sevk ettiği bildirildi.

ABD Donanmasını açıklamasında destroyerin, Rusya'nın körfez üzerindeki iddialarına karşı "serbest seyir operasyonu" için gönderildiği aktarıldı. (AA)

PARTNERArda Turan’dan eşine milyonluk jest!Arda Turan’dan eşine milyonluk jest!
Dünya sarsan haber! Savaş gemilerini harekete geçiriyorlarDünya sarsan haber! Savaş gemilerini harekete geçiriyorlar
Karadeniz sahilinde büyük patlama! Karadeniz sahilinde büyük patlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD deniz piyadeleri Japonya uçak kazası

En Çok Okunan Haberler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Marmara geçen hafta sallanmıştı! Uzmandan korkutan açıklama: Yerlerini verdi

Marmara geçen hafta sallanmıştı! Uzmandan korkutan açıklama: Yerlerini verdi

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne güzel haber
allah amerikayı başımızdan eksik etmesin,amerika olmasaydı ya komunist idik yada şeriatla yönetiliyorduk kimse nankörlük yapmasın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Ülke beşik gibi sallandı! Korkutan deprem!

Dünya bu haberle sarsıldı! ABD savaş gemilerini harekete geçiriyor

Dünya sarsan haber! Savaş gemilerini harekete geçiriyorlar

Küçük çocuk görür görmez polise koştu! Karadeniz sahilinde büyük patlama!

Karadeniz sahilinde büyük patlama!

İtalya'da benzincide yangın ve patlama: 2 ölü, 17 yaralı

İtalya'da patlama: Ölü ve yaralılar var!

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Putin: Poroşenko'nun telefonlarını açmıyorum

Putin: Poroşenko'nun telefonlarını açmıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.