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ABD, UCM müfettişlerine karşı harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 21:07 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturma veya bu konuda kovuşturma başlatma niyetinde olan Uluslararası Ceza Mahkemesi personeline vize vermeyeceklerini veya bu personelin vizelerini iptal edeceklerini açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) personeline vize vermeyeceği veya bu personelin vizelerini iptal edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin, merkezi Lahey'de bulunan UCM'nin bazı üyelerine karşı halihazırda harekete geçtiğini belirterek, "Amerikan askerlerini ve askeri personelini, büyük uluslarını savunma faaliyetleri nedeniyle adil olmayan biçimde adli takibat korkusuyla yaşamaktan korumaya kararlı olduklarını" söyledi.

Amerikan askeri personelinin herhangi bir yanlışının, ABD ordusu içinde ve ülkedeki ceza mahkemelerinde ele alınacağını ifade eden Pompeo, "böyle bir soruşturmayı ilerletme veya böyle bir soruşturma yürütme talebiyle" eyleme geçen herhangi bir UCM çalışanına vize kısıtlaması uygulanacağını dile getirdi.

Pompeo, UCM'nin, İsrailliler dahil müttefik personeli rızası dışında takibe alma çabalarını engelleme amacıyla da vize kısıtlamalarına başvurulabileceğini ifade ederek, "UCM'nin Afganistan'daki durumla bağlantılı ABD personelinin soruşturulması önerisinden sorumluysanız, hala vize alabileceğinizi ya da ABD'ye girmenize izin verileceğini varsaymayın." ifadesini kullandı. Mike Pompeo, "UCM, yönünü değiştirmezse ekonomik yaptırımlar dahil ilave adımlar atmaya hazırız." diye konuştu.

UCM savcısının, Afganistan'da işlenen ve Amerikalıların dahli olabileceği muhtemel savaş suçlarını soruşturmak için karara bağlanmamış talebi bulunuyor. Filistinliler de UCM'den İsrail'e karşı soruşturma açılmasını talep ediyor.

UCM'nin üyesi olmayan ABD, Başkan Bill Clinton döneminde 2000 yılında mahkemenin kurulmasını sağlayan Roma Statüsü'ne imza atmıştı.

Mahkemenin yargı alanı konusunda çekinceleri bulunan Washington yönetimi, George W. Bush'un başkanlığı sırasında 2001 yılında ABD askerlerini UCM tarafından potansiyel adli takibattan muaf tutma çabası olan Amerikan Hizmet Görevlilerini Koruma Yasası'nı çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da geçen yıl eylül ayında, UCM'nin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına doğrudan bir tehdit olduğunu açıklamıştı.

UCM, Pompeo'nun açıklamalarına ilişkin henüz bir yorumda bulunmazken, mahkemenin destekçilerinden İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD'nin tutumunu, "müfettişleri cezalandırmak için eşkıyaca bir girişim" olarak nitelendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)

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