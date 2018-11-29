ABD Üçüncü Çeyrekte de Büyümeyi Sürdürdü

ABD ekonomisindeki büyüme daha önce açıklandığı gibi üçüncü çeyrekte azalsa da Başkan Trump yönetiminin yıllık %3 büyüme hedefini 2018 için yakalaması bekleniyor.
Ticaret Bakanlığı, Ekim ayında olduğu gibi bir kez daha üçüncü çeyrek tahmininde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) yıllık bazda %3,5 oranında arttığını açıkladı. Bu, ekonomi uzmanlarının beklediği %2’lik tahminin üzerinde.
İkinci çeyrekte ekonomi %4,2 oranında büyümüştü.
Yüksek büyüme oranında, tüketici harcamalarını ve iş yatırımlarını hızlandıran 1,5 trilyon dolarlık vergi kesintisi paketi etkili oldu.
Vergi teşviki Trump yönetiminin yıllık büyümeyi sürdürülebilir olarak yüzde 3’e çıkartma hedefinin bir parçasıydı.
Hükümet ayrıca geçen çeyrekte kurumsal vergi kesintileri sonrasında şirketlerin karının %3,3’lük oranda arttığını kaydetti. Bu oran ikinci çeyrekte %2,1’di.
Ekonomik büyümenin alternatif bir ölçütü olan Kişi Başına Düşen Milli Gelir üçüncü çeyrekte %4 oranında arttı. Bu rakam ikinci çeyrekte %0,9’du. Ayrıca ulusal üretimin göstergesi sayılan ve ekonomik faaliyetlerin daha iyi bir ölçütü kabul edilen GSYİH ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir’in ortalaması Temmuz-Eylül döneminde %3,8 arttı. İkinci çeyrekte bu artış yalnızca %2,5’ti.
Ancak ekonomik genişleme üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı’nın başka bir raporuna göre emtia ticareti açığı Ekim ayında daha da arttı. Bunda soya fasulyesi, imalat ürünleri ve otomobil ihracatındaki düşüşün etkisi oldu.
Geçen hafta açıklanan verilere göre işletmelerin yatırım harcamaları Brent ham petrol fiyatlarının %30’dan fazla düşmesiyle Ekim’de azalmıştı. Düşük petrol fiyatları enerji sektöründe karların düşmesine yolaçtığından yatırımlara sekte vuruyor.
Emlak piyasasında yüksek faiz oranları nedeniyle gevşeme yaşanıyor. Buna ek olarak General Motors’un Kuzey Amerika’daki fabrikalarından binlerce kişiyi çıkartacağını, üretimi azaltacağını, bazı az satan araç modellerinin üretimine son vereceğini açıklaması ekonomide dalgalanmaya neden olabilir.
Üçüncü çeyrekteki büyümeyle Merkez Bankası’nın Aralık ayında da faiz arttırmaya devam etmesi bekleniyor. Bu, Merkez Bankası’nın bu yılki dördüncü faiz arttırımı olacak. Başkan Trump ise Merkez Bankası para politikalarının ekonomiyi yavaşlattığı eleştirisinde bulunuyor.
Dördüncü çeyrek büyüme tahminleri yaklaşık yüzde 2,5 civarında. Ekonomistler GSYH’deki büyümenin vergi teşviklerinin etkisinin azalması ve Çin’le ticaret savaşının etkisiyle 2019’da daha yavaşlamasını bekliyor.
Üçüncü çeyrekte büyümede görülen yavaşlama, Pekin’in uyguladığı gümrük vergisi misillemelerinin yansıması olarak değerlendiriliyor.
İthalat üçüncü çeyrekte önceden tahmin edilenden biraz daha hızlı arttı. İhracattaki düşüşse daha hızlı oldu bu da daha büyük bir ticaret açığına yol açtı.
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