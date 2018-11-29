ABD Üçüncü Çeyrekte de Büyümeyi Sürdürdü

ABD ekonomisindeki büyüme daha önce açıklandığı gibi üçüncü çeyrekte azalsa da Başkan Trump yönetiminin yıllık %3 büyüme hedefini 2018 için yakalaması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı, Ekim ayında olduğu gibi bir kez daha üçüncü çeyrek tahmininde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) yıllık bazda %3,5 oranında arttığını açıkladı. Bu, ekonomi uzmanlarının beklediği %2’lik tahminin üzerinde.

İkinci çeyrekte ekonomi %4,2 oranında büyümüştü.

Yüksek büyüme oranında, tüketici harcamalarını ve iş yatırımlarını hızlandıran 1,5 trilyon dolarlık vergi kesintisi paketi etkili oldu.

Vergi teşviki Trump yönetiminin yıllık büyümeyi sürdürülebilir olarak yüzde 3’e çıkartma hedefinin bir parçasıydı.

Hükümet ayrıca geçen çeyrekte kurumsal vergi kesintileri sonrasında şirketlerin karının %3,3’lük oranda arttığını kaydetti. Bu oran ikinci çeyrekte %2,1’di.

Ekonomik büyümenin alternatif bir ölçütü olan Kişi Başına Düşen Milli Gelir üçüncü çeyrekte %4 oranında arttı. Bu rakam ikinci çeyrekte %0,9’du. Ayrıca ulusal üretimin göstergesi sayılan ve ekonomik faaliyetlerin daha iyi bir ölçütü kabul edilen GSYİH ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir’in ortalaması Temmuz-Eylül döneminde %3,8 arttı. İkinci çeyrekte bu artış yalnızca %2,5’ti.