‘‘ABD Ukrayna Güçlerine İstihbarat Sağlıyor’’

New York Times gazetesinde dün yayınlanan bir habere göre ABD, Rus ordusunun sahadaki mobil karargahlarının yerleriyle ilgili bilgileri paylaşarak, Ukrayna güçlerinin bu hedefleri vurmasına ve komutanlarını öldürmesine yardımcı oluyor.

Ukraynalı yetkililer şu ana kadar 12 Rus komutanın savaş alanında öldürüldüğünü bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray henüz Reuters haber ajansının konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Kremlin’den haberle ilgili yapılan açıklamadaysa ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin Kiev’e istihbarat sağlamasının Rusya’nın Ukrayna’daki askeri hedeflerine ulaşmasını engellemeyeceği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD, İngiltere ve NATO’nun bir bütün olarak Ukrayna’ya sürekli istihbarat sağladığının, Rus ordusunun farkında olduğunu belirtti. Batı’nın silah sağlamasının ‘operasyonun’ hızlı sonlanmasına katkı sağlamadığını kaydeden Peskov, tüm bunların Rusya’nın askeri hedeflerine varmasını da engellemeyeceğine dikkat çekti.

Gazetecilerin Rusya’nın ne gibi önlemler aldığı sorusuna ise Peskov, ‘‘Tabii ki Rus ordusu bu durum karşısında gerekli her şeyi yapmaktadır’’ yanıtını verdi.

‘‘Ukrayna sahada ilerleme sağladı’’

Ukrayna ordusu güneyde bazı bölgeleri geri aldığını ve doğudaki Rus saldırılarını püskürttüğünü bildirdi.

Moskova Kiev’de direnişle karşılaşmasının ardından ülkenin doğusunda sanayinin merkezi durumundaki Donbas’ta harekatını ilerletirken, Ukrayna ve Rus güçleri köy köy çarpışmaya devam ediyor.

Donbas’ın topçu atışına tutulmasının yanısıra Rus güçleri ülke genelinde demiryolu istasyonlarını ve diğer tedarik hatlarını hedef almaya devam etti. Rusya bu şekilde Batı’dan Ukrayna’ya silah sevkiyatını önlemeye çalışıyor.

Ukrayna güçleri güneydeki Herson ve Mikolayiv kentlerinin sınırında bazı kazanımlar elde ettiklerini ve Donbas’ı oluşturan Donetsk ve Luhansk’ta 11 Rus saldırısını püskürttüklerini bildirdi.

Ukraynalı yetkililer son 24 saatte Donbas’taki topçu atışında beş kişinin öldürüldüğünü en az 25 kişinin yaralandığını, saldırıların evlerle okullara zarar verdiğini kaydetti.

Kiev yakınındaki Çerkası ve Dnipro ile güneydeki Zaporijya’da Rus saldırıları olduğu belirtilirken dün gece boyunca ülke genelinde bombardıman sirenleri duyuldu.

Ülke genelinde tren istasyonlarına düzenlenen saldırılara bir yenisi eklendi. Dnipro’da yetkililer bir tren istasyonunun vurulduğunu bildirdi. Ülkenin batısındaki Lviv kentinde de sirenler duyuldu. Polonya sınırına yakın olan Lviv, Batı’nın yolladığı silahların ülkeye girdiği ve halkın doğudaki çatışmalardan kaçarak sığındığı, daha güvenli görülen yerlerden.

Rusya 9 Mayıs’ta zafer ilan edebilecek mi?

Saldırılar Rusya 9 Mayıs Zafer Günü’ne hazırlanırken geldi. Bu tarih Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı bozguna uğrattığı tarih olarak kutlanıyor. Bazı uzmanlar Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in bu tarihte bir zafer ilan etmeyi umduğunu söylüyor. Ancak Rus ordusunun ilerlemesi yavaş görünüyor. Bazıları ise Rusya’nın bu tarihte işgalin kapsamını genişletebileceği görüşünde.

Topyekün savaş ilanı Putin’in sıkıyönetim ilan etmesine ve asker kaybını telafi etmek için yedek subayları devreye sokmasına izin verecek.

Ukrayna ise Haziran ortasından önce Rus ordusuna karşı saldırı düzenlemesinin mümkün olmadığını belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanlarından Oleksiy Arestoviç, Ukrayna’nın Haziran ortasında Batı’dan daha fazla silah almayı umduğunu bildirdi. Siyasi danışman Arestoviç, Rusya’nın saldırısının da 9 Mayıs’a kadar önemli bir sonuç vermesini beklemediğini kaydetti.

Rusya çelik fabrikasına kara saldırılarını yalanladı

Ukrayna güçleri işgalin başladığı 24 Şubat’tan bu yana kuşatma altındaki Mariupol kentinde Azovstal çelik fabrikasının yeraltı mahsenleri ve tünellerinde kenti savunuyor. Burası Rus işgali altındaki kentte Ukrayna güçlerinin direnişinin sürdüğü tek nokta.

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin fabrikaya saldırılarının hem karadan hem de havadan devam ettiğini söylerken, Rusya fabrikaya kara harekatı düzenlendiği iddialarını reddetti.

Rusya Mariupol’u ele geçirirse, doğuda ayrılıkçıların kontrolundaki bölgelerle güneyde 2014’te işgal edilen Kırım arasında bir koridor oluşturacak. Azak Denizi kıyısındaki liman kenti, ele geçirilmesi durumunda Rusya’nın kontrol etmeyi başardığı ilk büyük Ukrayna kenti olacak.

Kuşatma altındaki kentte binlerce sivil gıda, içme suyu, ilaç ve barınak sıkıntısı çekiyor. Fabrikaya sığınan yüzlerce sivilin ise durumu daha zor.

Rusya hükümeti bugün ile Cumartesi günleri arasında fabrikadan çıkışa izin verecek bir insani koridor açılacağını bildirdi. Ancak tahliye ve yardımlardan sorumlu taraflar bunu henüz doğrulamadı. Kremlin, insani koridorlar konusunda verdiği sözleri daha önce birçok kez tutmamıştı.

Fabrikada kaç savaşçının olduğu tam olarak bilinmezken Rusya sayının 2 bin civarında olduğunu ve bunların yaklaşık 500’ünün yaralı olduğunu söylüyor.

Birleşmiş Milletler dün 300 kadar sivilin Mariupol ve çevresinden tahliye edildiğini bildirdi. Tahliye edilenler kuzeybatıdaki Zaporijya kentine götürüldü.

BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Osnat Lubrani, ‘‘Birçoğu sadece üzerlerine giydikleri giysilerle buraya geldi. Bu zor zamanda onlara destek olacağız. Buna çok ihtiyaç duyulan psikolojik destek de dahil’’ dedi.

Zelenski ‘‘Mariupol’da uzun bir ateşkese ihtiyaç var’’

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Mariupol’da ateşkese hazır olduğunu bildirdi.

Zelenski, ateşkesin uzun süreli olması gerekliliğine dikkat çekerek, ‘‘Sivilleri yeraltı sığınaklarından çıkarmak zaman alacak. Bu koşullar altında enkazı ağır makinelerle temizlemeye imkan yok. Hepsinin elle yapılması gerekiyor’’ dedi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Ukrayna işgalinin en önemli gerekçesi NATO’nun Ukrayna’nın katılımıyla genişlemesini önlemekti. Ancak savaş Avrupa ülkelerini biraraya getirdi. İsveç ve Finlandiya, Soğuk Savaş’tan bu yana NATO’dan uzak durmuştu ancak şimdi her iki ülke de NATO üyeliği için hazırlanıyor.

Rusya Danimarka Büyükelçiliği çalışanlarını istenmeyen kişi ilan etti

Rusya son olarak Moskova’daki Danimarka Büyükelçiliği’nin yedi çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiğini bildirdi. Rusya böylece Kopenhag’ın geçen ay 15 Rus diplomatın sınırdışı edilmesine misilleme yapmış oldu. Batılı ülkeler Kiev yakınındaki Buça kentinde, Ruslar’ın çekilmesinin ardından toplu mezarların bulunmasına tepki olarak Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almıştı.

