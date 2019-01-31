ABD Devlet Departmanı Ukrayna Temsilcisi Kurt Volker Ukrayna, Fransa, Almanya, Rusya’dan oluşan Normandiya Dörtlüsü’nün yakın zamanda Donbass krizi üzerine görüşeceklerini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Devlet Departmanı Ukrayna Temsilcisi Kurt Volker, Ukraynalı bir televizyon kanalına Doğu Ukrayna’da devam eden kriz üzerine açıklamalarda bulundu. Volker, çatışmaların yaşandığı Doğu Ukrayna bölgesine dair konuların yakında Ukrayna, Fransa, Almanya, Rusya’dan oluşan Normandiya Dörtlüsü tarafından bir kaç hafta içinde Paris’te tekrar görüşüleceğini söyledi.

"Ukrayna, Fransa, Almanya ve Rusya arasında telefon trafiği sürüyor”

Ülkeler arasında konu üzerine iletişimin devam ettiğini belirten Volker, “Yapılacak toplantıya dair Ukrayna, Fransa, Almanya ve Rusya arasında telefon trafiğinin hala sürdüğünü biliyorum. Bu telefon görüşmeleri sırasında yılbaşından sonra uygulanmaya çalışılan ama bir türlü sonuç elde edilemeyen Minsk Anlaşması da değerlendiriliyor. Telefonda sonuca ulaşan tek şey, toplantının tekrar ayarlanıyor olması. Paris’te yapılacak toplantı sayesinde bir gelişme var mı yok mu göreceğiz” dedi.