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  4. 'ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?' sorusuna Biden'dan yanıt

'ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?' sorusuna Biden'dan yanıt

31.01.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Ukrayna'ya tank yardımı sonrasında F-16 savaş uçakları da vereceği iddia edilmişti. ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da bir gazetecinin "ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

'ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?' sorusuna Biden'dan yanıt

ABD Başkanı Joe Biden Maryland'deki ziyaretinin ardından Washington'a dönen Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

"EMİN DEĞİLİM"

Biden, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu ise "Emin değilim" şeklinde cevapladı.

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Diğer taraftan Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Biden, ziyaretin ne zaman olduğunu ise henüz bilmediğini söyledi.

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Biden, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yapacağı görüşmede ise bütçe limiti meselesini ele alacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Biden'ın Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü olan 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise savaşın yıl dönümü için Biden'ın henüz bir seyahat planı olmadığı bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Rusya Ukrayna Joe Biden F-16 abd

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