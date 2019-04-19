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ABD, Ukrayna’daki vatandaşlarını uyardı: “Dikkatli olun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 15:50 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.Amerika Birleşik Devletleri Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “19 Nisan Cuma akşamı, devlet başkanlığı adaylarının tartışmaları, Kiev’in merkezine yakın Olimpiyskiy Stadyumu’nda yapılacak.

Amerika Birleşik Devletleri Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Amerika Birleşik Devletleri Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “19 Nisan Cuma akşamı, devlet başkanlığı adaylarının tartışmaları, Kiev’in merkezine yakın Olimpiyskiy Stadyumu’nda yapılacak. 21 Nisan Pazar günü, Ukraynalılar devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanacak. Kiev’in merkezinde ve ülkenin her yerinde büyük insan kalabalıkları bekleniyor. Stadyum etrafında yaşanabilecek olası tartışmalardan kaçının ve kavgalardan kaçınarak uzak durun. Etrafınızda gelişen olayları gözlemleyin ve dikkatli olun" ifadelerine yer verildi.
Ukrayna’da 31 Mart’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin 21 Nisan’da yapılacak olan ikinci tura kalmasının ardından, devlet başkanlığına aday olan Ukraynalı ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, rakibi mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’yu stadyumda düzenlenecek bir tartışma programına çağırmıştı ve Poroşenko’dan, ‘Stadyumsa stadyum, orada olacağım’ şeklinde cevap gelmişti.

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