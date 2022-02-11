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‘‘ABD Ukrayna’ya Asker Gönderirse Dünya Savaşı Çıkar’’

11.02.2022 03:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, NBC News televizyonundan yayınlanan röportajında Ukrayna’daki Amerikalılar’ın ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini söyledi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda buradaki Amerikalılar’ı tahliye etmek için asker göndermeyeceğini ekledi

‘‘ABD Ukrayna’ya Asker Gönderirse Dünya Savaşı Çıkar’’

Başkan Joe Biden, NBC News televizyonundan Lester Holt’un sorularını yanıtladı. Bir kısmı Perşembe akşamı yayınlanan röportajda Biden, Ukrayna’daki Amerikalılar’ın ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini söyledi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda buradaki Amerikalılar’ı tahliye etmek için asker göndermeyeceğini ekledi.

Söz konusu olanın bir terör örgütü değil, dünyanın en büyük ordularından biri olduğunu belirten Biden işlerin hızla çığrından çıkabileceğini kaydetti.

Holt’un ABD’nin hangi senaryoda Ukrayna’dan kaçan Amerikalılar’ı kurtarmak için asker göndereceği sorusuna Biden, ‘‘Hiçbir senaryoda’’ yanıtını verdi ve ‘‘Amerikalılar’la Ruslar birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar’’ dedi. Biden, ‘‘Şu an dünya her zamankinden çok farklı bir noktada’’ diye konuştu.

Amerikalılar’a Ukrayna’yı terk edin uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı da Perşembe günü yayınladığı bir uyarıda Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri müdahale riskinin artması nedeniyle Ukrayna’daki Amerikalılar’a derhal ülkeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Açıklamada ‘‘Artan Rus askeri harekatı riski nedeniyle Ukrayna’ya seyahat etmeyin. Ukrayna’da bulunanlar derhal ticari ya da özel araçlarla ülkeyi terk etmeli’’ denildi. Olası bir saldırı durumunda konsolosluğun ABD vatandaşlarının ülkeden çıkışına yardım etmek gibi faaliyetlerinin de etkilenebileceği belirtildi. Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandıran Rusya, saldırı planladığı iddialarını ise reddediyor.

Biden Anayasa Mahkemesi için dört ismi yakından inceliyor

Öte yandan Başkan Biden, Anayasa Mahkemesi’nde yargıç Stephen Breyer’in Haziran ayında görevinden ayrılmasıyla açılacak koltuk için dört adayı yakından incelemeye başladığını bildirdi. Biden’ın Anayasa Mahkemesi’nin tarihindeki ilk siyah kadın yargıcı ataması bekleniyor. Biden, seçeceği yargıcın ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçiler’in bir kısmının desteğini almasını da beklediğini kaydetti.

Biden’ın seçimini Şubat ayı sonunda açıklaması bekleniyor. Biden’ın adayının ABD Senatosu tarafından da onaylanması gerekiyor.
Biden’ın seçimi Anayasa Mahkemesi’nin ideolojik yapısını değiştirmeyecek. Mahkeme’de üçü eski Başkan Donald Trump tarafından atanmış altı muhafazakar ve üç liberal yargıç yer alıyor.

Senato’yu az farkla kontrol eden Demokratlar hiçbir Cumhuriyetçi’nin oyu olmaksızın Biden’ın adayını onaylayabilir. Bunun nedeni Cumhuriyetçiler’in 2017’de Senato’nun Anayasa Mahkemesi adaylarının onaylanması için 100 Senatörden 60’ının onayının alınması gerekliliğini kaldırmış olması. Basit çoğunluğun sağlanması adayın onaylanması için yeterli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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