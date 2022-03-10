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ABD, Ukrayna’ya Silah Gönderimi Sürecini Hızlandırdı

10.03.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Ukrayna'ya silah ve mühimmat göndermek için ruhsatlandırmayı hızlandırdığı bildirildi

ABD, Ukrayna’ya Silah Gönderimi Sürecini Hızlandırdı

ABD’nin Ukrayna'ya silah ve mühimmat göndermek için ruhsatlandırmayı hızlandırdığı bildirildi.

ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Amerikalıların Ukrayna’ya silah ve mühimmat ihraç etme taleplerini hızla işleme almaya başladıkları kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında “Mevcut süreçler ve yetkiler doğrultusunda, Ukrayna’ya silah ve mühimmat ihracatına yönelik talepler hızla işleme alınıyor” denildi.

Bakanlık ayrıca, Rusya’ya yönelik ihracat kontrolü uygulandığına dikkati çekerek Amerikalılardan Ukrayna’ya silah gönderimi konusunda lisansa ihtiyaç olup olmadığıyla ilgili düzenlemeleri kontrol etmeleri istendi.

Amerikalılar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin vatandaşlarını Rus güçlerine karşı savunmaya çağırması ve silahlandırma sözü vermesinin ardından Ukrayna için silah toplamaya başlamıştı.

Çelik yelek ve mühimmat gibi bağışlarda bulunulurken bunun için ihracat lisansı gerekliliklerinin karşılanması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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