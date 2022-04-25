ABD Ukrayna’ya Yeni Büyükelçi Atıyor

Başkan Joe Biden ABD’nin Slovakya Büyükelçisi Bridget Brink’i ülkenin Ukrayna Büyükelçiliği’ne aday gösterdi. Brink görevine başlamadan önce yeni pozisyonunun ABD Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Üç yıldır açık olan pozisyona atanan Brink, 25 yıldır diplomat olarak görev yapıyor. Brink daha önce Özbekistan ve Gürcistan’da görev yapmış, ayrıca Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde çeşitli roller üstlenmişti.

Amerikalı diplomatlar Kiev’deki büyükelçilik binasından 24 Şubat’taki Rusya işgali başlamadan haftalar önce ayrılmış ve büyükelçiliğin faaliyetlerinin bir kısmı önce Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentine, daha sonra ise Polonya’ya taşınmıştı.

Dişişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili diplomatların gelecek günlerde sınırı geçerek Lviv’e günübirlik seyahatlerde bulunacaklarını ve Kiev’e dönüş planlarının da hızlandırılacağını bildirdi.

Açıklamayı Polonya’da yapan yetkili ‘‘Hiçbir şey yüz yüze iletişimin yerine geçemez ve tabii ki ülkeye geri dönmenin sembolik bir tarafı var’’ diye konuştu.

Amerikalı yetkililer son olarak Ukrayna’ya, Rus işgaline karşı destek amacıyla 322 milyon dolar yardım göndereceklerini bildirmişti.

‘‘Batı’nın silah sevkiyatı çatışmayı alevlendirir’’

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov ise ABD’nin Ukrayna’ya daha fazla silah göndermeye son vermesi gerektiğini söyledi, Batı’nın silah sevkiyatının çatışmayı alevlendireceği ve daha fazla can kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu.

ABD, Ukrayna'ya kendi askerlerini veya NATO güçlerini göndermeyi reddetmişti ancak Washington ve Avrupalı müttefikleri Kiev'e insansız hava araçları, Howitzer ağır topçuları, uçaksavar Stinger ve tanksavar Javelin füzeleri gibi silahlar sağlıyor.

Antonov, bu sevkiyatların Rusya’yı zayıflatmayı amaçladığını ancak Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırdığını ve barış anlaşması çabalarına gölge düşürdüğünü söyledi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Antonov, Amerikalılar’ın ‘‘yangına körükle gittiklerini’’ belirtti ve bunun daha fazla can kaybına neden olabileceğini kaydetti.

2017’den bu yana Rusya’nın Washington’daki büyükelçiliğini yapan Antonov, Moskova’nın kaygılarını iletmek için Washington’a diplomatik nota gönderildiğini ancak yanıt alınmadığını da ekledi.

‘‘Batının Rus gazeteciyi öldürme planı önlendi’’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise Rus Federal Güvenlik Servisi’nin Batı’nın bir Rus gazeteciyi öldürme planını önlediğini öne sürdü.

Putin bu iddiasına delil göstermedi. Reuters haber ajansı da haberi doğrulayamadı.

Rus Interfax haber ajansı milliyetçi bir grubun üyelerinin Rus yetkililer tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Haberde grubun Ukraynalı casusların talimatıyla hareket ettiği ve Rus gazeteci Vladimir Solovyev’i öldürme planı yaptıkları belirtildi.

Putin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Rusya’ya zarar vermek için girişimleri yönlendirdiğini ve Ukrayna hükümetine bu konuna danışmanlık yaptığını öne sürdü.

Putin, yabancı basın organizasyonları ve sosyal medyanın da Rus silahlı güçlerine karşı provokasyon amacıyla kullanıldığını belirtti ve bu tür eylemlerin durdurulması gerektiğini söyledi.

Putin savcılara ‘‘yalan haberlerle’’ ilgili yeni çıkan yasayı ihlal edenlere karşı hızla harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

‘‘Guterres ile Mairupol ve Azovstal’daki durum görüşülecek

Öte yandan RIA haber ajansı Rusya Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, Moskova’yı bu hafta ziyaret etmesi beklenen Birleşmiş Millteler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna’nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol ile buradaki Azovstal çelik fabrikasıyla ilgili konuların ele alınacağını bildirdi. Guterres Cumhurbaşkanı Putin ile görüştükten sonra Ukrayna’da Volodimir Zelenski ile biraraya gelecek.

İşgalin başlamasından bu yana Rus kuşatması altında olan Mariupol’daki çelik fabrikasında 2 bin kadar Ukrayna askerinin olduğu sanılıyor. Putin son olarak Rus birliklerine fabrikadaki askerlerle çatışmaya girmemeleri ancak sanayi bölgesini kuşatma altına almaları talimatını vermişti.

‘‘Kremençuk petrol tesisleri imha edildi’’

Rusya’nın ‘‘özel askeri operasyon’’ olarak nitelendirdiği işgalin ikinci ayı dolarken Rus birlikleri Kiev’de direnişle karşılaşmalarının ardından yüzünü ülkenin doğusundaki Donbas bölgesine çevirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Rus askerlerinin Ukrayna’nın Kremençuk petrol rafinerisine uzun menzilli füzelerle saldırdığını ve bazı askeri hedefleri vurduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘‘Yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar Kremençuk kentinin kuzey eteğindeki petrol raferinerisindeki petrol üretim tesislerini ve Ukrayna güçlerinin askeri malzemelerinde kulandığı petrol ürünleri depolama tesislerini imha etti’’ denildi.

Poltava Bölge Valisi ise bu ayın başında yaptığı açıklamada Dinyeper Nehri yakınındaki Kremençuk petrol rafinerisinin imha edildiğini bildirmişti.

Ukraynalı yetkliler ise Ukrayna’nın orta kesimindeki Vinnitsya bölgesindeki iki kasabanın Rus roketlerine hedef olduğunu bildirdi. Bölge savcılığından yapılan açıklamada saldırıda beş kişinin öldüğü, 18 kişininse yaralandığı kaydedildi.

Zhmerinka ve Koziatin kasabalarında taşımacılık altyapısının da roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

Bölge valisi Serhiy Borzov, Telegram uygulamasından yayınladığı videolu mesajında, ‘‘Düşman kritik altyapıyı hedef almaya çalışıyor’’ dedi.

Rusya ise henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Ukrayna devlet demiryolları şirketi beş demiryolu istasyonunun Pazartesi günü sabah saatlerinde ülkenin batısı ve merkezinde bir saat boyunca hedef alındığını bildirdi ve ölü sayısının henüz doğrulanmadığını aktardı.

Greenpeace’ten Norveç’e Rus petrolü sevkiyatını önlemek için eylem

Öte yandan Greenpeace eylemcileri bugün Norveç’e Rus petrolü sevkeden bir tankeri durdurdu. Ukrayna savaşını protesto eden grup üyeleri kendilerini tankere zincirledi.

Ust Luga tankeri başkent Oslo’nun 70 kilometre güneyinde Exxon Mobil’e ait petrol terminali açığında demir attı.

Küçük bir botla tankere ulaşan eylemciler kendilerini tankerin çıpa demirine zincirleyerek 95 tonluk petrol sevkiyatını durdurmaya çalıştı.

Greenpeace Norveç Başkanı Frode Pleym, ‘‘Petrol sadece iklim krizinin değil, savaşların ve çatışmaların da temelini oluşturuyor. Norveç’in Putin’in savaşını desteklediğini bildiğimiz Rus petrolü için serbest bir liman olması beni şok ediyor’’ diye konuştu.

Grup, Norveç hükümetine Rusya’dan fosil yakıt satın alımını yasaklaması çağrısı yaptı ve Exxon Mobil’in Norveç birimi Esso’nun Ukrayna’nın işgalinin ardından Rusya’dan yaptığı sevkiyat sözleşmelerini iptal etmesini istedi.

Esso Norveç’in sözcülerinden biri Norveç’te yayınlanan günlük gazete Dagbladet’e yaptığı açıklamada, şirketin savaştan önce Rusya’dan petrol satın almak için anlaşma yaptığını ve başka satın alım planı olmadığını belirtti.

Esso’dan henüz konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.

