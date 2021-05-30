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ABD Ulusal Güvenlik Ajansının Merkel’i izlediği ortaya çıktı

30.05.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA), ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı izlediği bildirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının Merkel’i izlediği ortaya çıktı

Danimarka Devlet Televizyonu (DR); İsveç Devlet Televizyonu (SVT), Norveç Devlet Televizyonu (NRK), Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung, Alman Birinci Televizyon Kanalının (ARD) bünyesinde bulunan WDR ve NDR ve Fransız Le Monde gazetesinin katkılarıyla araştırma haber yayımladı.

YALNIZ MERKEL DEĞİL

Habere göre, NSA, Merkel’in yanı sıra eski Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, eski Almanya ana muhalefet partisi lideri Peer Steinbrück, Norveçli, İsveçli, Alman ve Fransız siyasetçilerle üst düzey kamu görevlilerini hedef seçerek takip etti.

NSA, seçtiği bu kişilerin telefon numaralarını izleyerek siyasetçilerin tüm iletişim bilgilerine ulaştı, hatta telefon konuşmalarına da erişti.

Danimarka Askeri İstihbaratı (FE, Forsvarets Efterretningstjeneste) ile NSA arasında özellikle Rusya ve Çin'i izlemek için Danimarka'dan geçen telekomünikasyon kabloları için anlaşma yapılmıştı.

2015 YILINDA RAPORLANMIŞ

NSA'nın çalışmalarını gizlice izleyen ve Avrupalı siyasetçileri de izlediğini ortaya çıkaran FE, NSA'nın bu faaliyetlerini Mayıs 2015'te raporlamış fakat söz konusu rapor kurum içinde kalmıştı.

Savunma Bakanı Trine Bramsen, FE'nin ülkedeki istihbarat teşkilatlarını denetleme ve gözetleme yetkisine sahip İstihbarat Teşkilatlarını İnceleme Kuruluna eksik belge ve yanlış bilgiler verdiğinin belgelenmesi üzerine, 21 Ağustos 2020'de Danimarka Askeri İstihbaratında 3 üst düzey yetkiliyi görevden uzaklaştırmıştı.

KABLO ANLAŞMASI

Danimarka ile ABD arasında 1990’lı yılların sonlarına dayanan kablo anlaşmasına göre, Danimarka hükümeti, topraklarından ve kara sularından geçen internet ve telekomünikasyon kablolarındaki bilgilere ABD'nin erişimine izin veriyor.

Danimarka'nın dünya genelindeki internet ve telekomünikasyon bağlantılarında önemli bir konumda olduğu belirtiliyor.

Özellikle Rusya ve Çin'deki internet ve telekomünikasyon bilgilerinin Danimarka'daki kablolar üzerinden geçmesi dolayısıyla ABD'nin Danimarka ile yaptığı bu anlaşma sayesinde bilgilere kolayca ulaşabildiği ifade ediliyor. (AA)

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