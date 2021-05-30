ABD Ulusal Güvenlik Ajansının Merkel’i izlediği ortaya çıktı

Danimarka Devlet Televizyonu (DR); İsveç Devlet Televizyonu (SVT), Norveç Devlet Televizyonu (NRK), Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung, Alman Birinci Televizyon Kanalının (ARD) bünyesinde bulunan WDR ve NDR ve Fransız Le Monde gazetesinin katkılarıyla araştırma haber yayımladı.

YALNIZ MERKEL DEĞİL

Habere göre, NSA, Merkel’in yanı sıra eski Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, eski Almanya ana muhalefet partisi lideri Peer Steinbrück, Norveçli, İsveçli, Alman ve Fransız siyasetçilerle üst düzey kamu görevlilerini hedef seçerek takip etti.

NSA, seçtiği bu kişilerin telefon numaralarını izleyerek siyasetçilerin tüm iletişim bilgilerine ulaştı, hatta telefon konuşmalarına da erişti.

Danimarka Askeri İstihbaratı (FE, Forsvarets Efterretningstjeneste) ile NSA arasında özellikle Rusya ve Çin'i izlemek için Danimarka'dan geçen telekomünikasyon kabloları için anlaşma yapılmıştı.

2015 YILINDA RAPORLANMIŞ

NSA'nın çalışmalarını gizlice izleyen ve Avrupalı siyasetçileri de izlediğini ortaya çıkaran FE, NSA'nın bu faaliyetlerini Mayıs 2015'te raporlamış fakat söz konusu rapor kurum içinde kalmıştı.