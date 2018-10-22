ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Moskova'da

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Moskova'da bir araya geldi.

Patruşev'in Basın Sözcüsü Yevgeniy Anoşin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri ile Bolton'un görüşmesinde, Moskova ve Washington arasında stratejik konularda diyalog kurma perspektifinin ele alındığını belirtti.

Anoşin, "Taraflar, iki ülkenin güvenlik konseyi, bakan ve güvenlik kurumları seviyesinde iletişimin sürmesinin önemine vurgu yaptı." ifadesini kullandı.

