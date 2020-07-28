ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'a virüs bulaşma riskinin olmadığı belirtildi.

Trump'ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olan O'Brien, çok kısa süre önce Avrupa seyahatinden dönmüştü. Seyahatte çekilen fotoğraflarda O'Brien, İngiliz mevkidaşı Mark Sedwill, İngiltere'nin Paris Büyükelçisi Edward Llewellyn ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Bonne ile birlikte sosyal mesafe kuralı gözetmeden ve maskesiz şekilde görüntülenmişti.

Koronavirüs, son aylarda bazı Beyaz Saray çalışanlarına bulaşmış ve bu kişiler evlerinde ya da hastalığı daha ağır geçirmeleri halinde hastanede karantinaya alınmıştı. Ancak O'Brien, Beyaz Saray'da koronavirüs bulaşan en yüksek düzeydeki yetkili oldu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Hafif belirtiler gösteriyor ve ofisinin dışında, güvenli bir bölgede karantina altında çalışmaya devam ediyor. Başkan'a ya da Başkan Yardımcısı'na virüsü bulaştırma riski yok. Ulusal güvenlik konseyinin çalışmaları da hiçbir aksama olmadan devam ediyor." denildi.