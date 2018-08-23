ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Rus Muadiliyle Cenevre’de Hangi Konuları Görüştü?

Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cenevre’de Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Direktörü Nikolai Patruşev’le biraraya geldi.
Bolton görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Patruşev’i ABD’de bu yıl Kasım ayında yapılacak ara seçimlere müdahale konusunda uyardığını söyledi.
Bolton görüşmede, İran’ın Suriye’deki varlığına aşamalı olarak son verilmesi konusunun de gündeme geldiğini bildirdi.
Seçim müdahalesi meselesi nedeniyle iki tarafça ortak bir nihai açıklama yapılmadığını belirten Bolton, “2018’de (seçimlere) müdahaleye hoşgörü göstermeyeceğimizi ve bunun olmasını engellemek için gerekli adımları atmaya hazır olduğumuzu net biçimde vurguladım” diye konuştu.
Bolton, Amerikan AP haber ajansına verdiği mülakatta da, Rus yetkilileri Amerikan seçim sürecine müdahale konusunda sert biçimde uyardığını yinelerken, Ruslar’ın bu türden müdahalelere son vermesi halinde Amerika’dan yeni yaptırımlara maruz kalmayacaklarını da kaydetti.
Helsinki’de geçen ayki Trump-Putin zirvesinde iki ülke liderinin ulusal güvenlik ekiplerinin düzenli aralıklarla toplanması kararlaştırılmıştı. Cenevre’deki toplantı da bu kapsamda yapıldı.
Bolton, seçim müdahalesini gündeme getirince Ruslar’ın tepkisiz bir yüz takındıklarını söyleyerek, “Hiçbir yanıt vermediler” dedi. Bolton, 2016’da yaşananların bir daha tekrarlanmaması hususuna odaklandıklarını kaydetti.
Ancak Bolton Ruslar’a bir yandan zeytin dalı da uzatarak, “Eğer daha fazla müdahale olmazsa herhangi bir yeni yaptırım da olmayacak” dedi.
Bolton, görüşmede nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, İran, Kuzey Kore, silah kontrolü ve Suriye, Afganistan dahil Ortadoğu meselelerini ele aldıklarını bildirdi.
Suriye de görüşüldü
Görüşmede Suriye’deki İran güçlerinin tamamının ülke dışına çıkarılması hususuna Amerika’nın verdiği önceliği dile getirdiğini aktaran Bolton, bunun nasıl yapılacağına ilişkin bazı “fikirler” üzerinde konuştuklarını belirtti.
Bolton, Amerika’da Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort ve eski kişisel avukatı Michael Cohen’le ilgili hukuki süreçteki gelişmeler ve bunun yarattığı siyasi çalkantının, kendi işini icra etmede herhangi bir etkisi olmadığının altını çizdi.
Bolton ayrıca, ABD’nin BM insan hakları ofisine fon desteğinde kesintiye gideceğini açıkladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Direktörü Nikolai Patruşev ise, Bolton’la görüşmelerinde iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlıkları arasında iletişim hatlarını yeniden açma yönünde genel mutabakata vardıklarını açıkladı.
RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Patruşev iki ülkenin genelkurmay başkanları arasında da temasların yeniden başlatılması yönünde genel anlamda anlaştıklarını kaydetti.
Görüşmede Suriye, Ukrayna, siber güvenlik ve nükleer konuların gündeme geldiğini ifade eden Patruşev, Bolton’un Rusya’ya karşı herhangi bir suçlama yöneltmediğini de öne sürdü.
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