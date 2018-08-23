ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Rus Muadiliyle Cenevre’de Hangi Konuları Görüştü?

Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cenevre’de Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Direktörü Nikolai Patruşev’le biraraya geldi.

Bolton görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Patruşev’i ABD’de bu yıl Kasım ayında yapılacak ara seçimlere müdahale konusunda uyardığını söyledi.

Bolton görüşmede, İran’ın Suriye’deki varlığına aşamalı olarak son verilmesi konusunun de gündeme geldiğini bildirdi.

Seçim müdahalesi meselesi nedeniyle iki tarafça ortak bir nihai açıklama yapılmadığını belirten Bolton, “2018’de (seçimlere) müdahaleye hoşgörü göstermeyeceğimizi ve bunun olmasını engellemek için gerekli adımları atmaya hazır olduğumuzu net biçimde vurguladım” diye konuştu.

Bolton, Amerikan AP haber ajansına verdiği mülakatta da, Rus yetkilileri Amerikan seçim sürecine müdahale konusunda sert biçimde uyardığını yinelerken, Ruslar’ın bu türden müdahalelere son vermesi halinde Amerika’dan yeni yaptırımlara maruz kalmayacaklarını da kaydetti.

Helsinki’de geçen ayki Trump-Putin zirvesinde iki ülke liderinin ulusal güvenlik ekiplerinin düzenli aralıklarla toplanması kararlaştırılmıştı. Cenevre’deki toplantı da bu kapsamda yapıldı.