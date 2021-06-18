ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Erdoğan ve Biden Kabil Havaalanını Türkiye'nin korumasında uzlaştı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanmasında önde gelen bir rol oynaması konusunda uzlaştıklarını söyledi.

Ancak Sullivan, Biden ve Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusunda çözüme ulaşamadıklarını ve bu konuda diyaloğun süreceğini bildirdi.

Sullivan, gazetecilere yaptığı açıklamada Biden ve Erdoğan'ın Pazartesi günü NATO zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede, Afganistan konusunu ele aldıklarını belirtti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Erdoğan'ın havaalanının güvenliğini sağlamak için ABD'den belli konularda destek istediğini ve Biden'ın bu desteği taahhüt ettiğini vurguladı.

Sullivan "Liderler Türkiye'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalanı'nın korunmasında önde gelen bir rol oynaması konusunda neet taahhütlerde bulundu ve şu anda bunun nasıl gerçekleştirileceği üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Geçen hafta bir Taliban Sözcüsü, geçen yıl ABD'yle varılan anlaşma uyarınca Türkiye'nin askerlerini Afganistan'dan çekmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Sullivan, Taliban'dan gelen bu açıklamaların ABD'nin oluşturduğu "detaylı ve etkin" güvenlik planını caydırmadığını ifade etti.