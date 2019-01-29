HABER

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Türkiye PKK’yı ve bağlantılı örgütleri egemenliklerine yönelik birincil tehdit olarak görmeye devam edecek

29.01.2019 18:19 | Son Güncelleme

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats: Türkiye PKK’yı ve bağlantılı örgütleri egemenliklerine yönelik birincil tehdit olarak görmeye devam edecek

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Türkiye PKK’yı ve bağlantılı örgütleri egemenliklerine yönelik birincil tehdit olarak görmeye devam edecek

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats: Türkiye PKK’yı ve bağlantılı örgütleri egemenliklerine yönelik birincil tehdit olarak görmeye devam edecek

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats: Kuzey Kore’nin nükleer silahlarından vazgeçmesi olası görünmüyorABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats: Kuzey Kore’nin nükleer silahlarından vazgeçmesi olası görünmüyor
Coats: Küba, Rusya ve Çin’in Venezuela petrolüne erişim sağlamak amacıyla Maduro rejimini güçlendirme çabasında olmasını bekliyoruzCoats: Küba, Rusya ve Çin’in Venezuela petrolüne erişim sağlamak amacıyla Maduro rejimini güçlendirme çabasında olmasını bekliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Bolton Suriye'yi görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu

Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu

Bu nasıl tören? Tüm cinsiyet eşitliği ödülleri erkeklere verildi

Bu nasıl tören? Tüm cinsiyet eşitliği ödülleri erkeklere verildi

65 kişi baraj sularının altında kaldı, yüzlerce kişi hala kayıp

65 kişi baraj sularının altında kaldı, yüzlerce kişi hala kayıp

'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı! Türkiye'yi de işaretlediler

'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.