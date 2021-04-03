ABD Uluslararası Ceza Mahkemesine Yaptırımları Kaldırdı

Dışişleri Bakanı Blinken, Washington’un, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Afganistan ve Filistin’deki durumlarla alakalı eylemlerine güçlü şekilde karşı çıkmayı ve mahkemenin ABD ve İsrail gibi mahkemeye taraf olmayan ülkelerin personeli üzerinde de yetki iddiasında bulunmasına itirazını sürdürmesine rağmen bu adımı attığını belirtti.

Açıklamasında Blinken, Dışişleri Bakanlığı’nın, mahkemenin bazı personeline yönelik vize kısıtlamalarını içeren 2019 tarihli ayrı bir düzenlemenin de iptal edildiğini bildirdi. Blinken, “Bu kararlar, geçmişte atılan adımların uygunsuz ve etkisiz olduğu şeklindeki değerlendirmemizin bir yansıması” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan açıklamaya göre, Amerikan güçlerinin Afganistan’da savaş suçu işleyip işlemediği hususunda yürüttüğü soruşturmadan dolayı Bensouda’ya uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.

“Bununla birlikte, bu konulara dair kaygılarımızın, yaptırımlar uygulamak yerine, ICC sürecindeki tam taraflarla diyalog yoluyla daha iyi şekilde ele alınabileceğini düşünüyoruz” diyen Blinken, mahkemenin “kaynaklarını önceliklendirmesi ve zulüm suçlarını cezalandırma ve caydırmada son merci olarak başvurulacak mahkeme olma misyonunu yerine getirmesine” yardım etmek için geniş yelpazede bir dizi reformun değerlendiriliyor olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Eski Başkan Trump geçen yıl Amerikan askerlerinin Afganistan’da savaş suçu işleyip işlemediklerine yönelik soruşturmada rolü olan Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım uygulanması yetkisi veren kararname imzalamıştı. Yapılan açıklamada, Lahey’deki mahkemenin attığı adımların “Amerikan halkının haklarına yönelik bir saldırı olduğu, Amerika’nın ulusal egemenliğine yönelik bir tehdit teşkil ettiği” belirtilmişti.

Bensouda dahil mahkeme yetkililerine, ABD’nin rızası olmadan Amerikan vatandaşlarını soruşturdukları gerekçesiyle mal varlığı dondurma ve seyahat yasaklarını içeren yaptırımlar getirilmişti. ABD mahkemenin bir tarafı değil.

ICC, yaptırımların uluslararası adalet ve hukukun üstünlüğüne bir saldırı olduğu açıklamasını yapmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail güçlerince Filistin topraklarında savaş suçları işlendiği iddialarıyla ilgili olarak 2019’da başlatılan bir soruşturmaya da itiraz etmişti.

