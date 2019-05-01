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ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2019 Raporu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Raporun Türkiye bölümü gerçek ve tarafsız olmaktan uzaktır" - "ABD'li yetkililer tarafından FETÖ gerçeğinin anlaşılamadığını gösteren rapor, terör örgütü olduğu hukuken ispatlanmış FETÖ'yü masumlaştırmaya çalışmaktadır" - "Bu tarafgir ve iyi niyetten uzak raporu şiddetle kınıyor, ABD yönetimini ve Kongreyi ülkemizin gerçeklerini çarpıtmaya yönelik bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2019 Raporu'nun Türkiye bölümünün gerçek ve tarafsız olmaktan uzak olduğunu belirtti.

Alınan bilgiye göre, Kalın, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu tarafından yayımlanan 2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun Türkiye bölümünü değerlendirdi.

Rapor için, "Türkiye bölümü gerçek ve tarafsız olmaktan uzaktır." ifadesini kullanan Kalın, "ABD'li yetkililer tarafından FETÖ gerçeğinin anlaşılamadığını gösteren rapor, terör örgütü olduğu hukuken ispatlanmış FETÖ'yü masumlaştırmaya çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer suçlarının yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşı şehit eden ve binlerce masum sivilin yaralanmasına sebep olan eli kanlı bir terör örgütünü, "dini baskıya uğrayan mağdur" ifadeleriyle aklamaya çalışmanın beyhude bir çaba olduğunu belirten Kalın, "Bu rapor ABD'nin terörle mücadele konusundaki körlük ve tarafgirliğinin açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Raporun, Türkiye'deki dini azınlıklar konusunda da büyük bir yanılgı ve kasıtlı çarpıtma çabası içinde olduğunu aktaran Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye'de dini azınlıklar hukuk devleti çerçevesinde, eşit vatandaşlar olarak ve inanç özgürlükleri korunarak yüzyıllardır barış içinde yaşamaktadırlar.

ABD Dini Özgürlükler Komisyonu, tarafgir ve yanlış kaynaklardan beslenerek ülkemizdeki azınlık cemaatlerine büyük bir saygısızlıkta bulunmuştur. Türkiye'de dini özgürlük ve çoğulculuk konusunda azınlık cemaatlerinin yaptığı açıklamaların dikkate alınmaması, manidardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde azınlık cemaatlerinin vakıf mülklerinin iadesinden dini ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar pek çok alanda atılan devrim mahiyetindeki adımların yok sayılması ise siyasi saiklerle hareket edildiğini göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti olarak bu tarafgir ve iyi niyetten uzak raporu şiddetle kınıyor, ABD yönetimini ve Kongreyi ülkemizin gerçeklerini çarpıtmaya yönelik bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz."

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