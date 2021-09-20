ABD Uluslararası Seyahat Kısıtlamalarını Gevşetiyor

Başkan Joe Biden’ın Kasım ayından başlayarak yabancı ülkelerden ABD’ye seyahatlerde uygulanan kısıtlamaları gevşeteceği bildirildi.

Yeni uygulamada yönetim tüm yabancı ülke vatandaşlarından ülkeye girişlerinde tam doz aşılarını olmuş olmaları zorunluluğu getiriyor. Bu ülkeler arasında Çin, Hindistan, İngiltere ve diğer birçok Avrupa ülkesinin bulunduğu belirtiliyor.

Yeni politika Beyaz Saray Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü Koordinatörü Jeff Zients tarafından açıklandı. Zients ABD’ye uçacak olan tüm yabancı ülke vatandaşlarından uçağa binmeden önce aşı kartlarını ve son üç gün içinde negatif sonuçlu test belgesini göstermelerinin isteneceğini söyledi.

Verilen bilgiye göre ayrıca Biden, aşı olmamış ABD vatandaşları için test kurallarını sıkılaştıracak. Bu kişiler ABD’ye ayak basmadan önceki bir gün içinde ve evlerine vardıktan sonra da test yaptırmak zorunda olacak.

Zients, tam doz aşılarını olmuş yolculardan karantinaya girmelerinin talep edilmeyeceğini de kaydetti.

ABD 2020 yılı başından bu yana kendi vatandaşı olmayanların ülkeye girişine belirli istisnalar dışında izin vermiyordu. İngiltere, Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, İrlanda Cumhuriyeti, Brezilya ve Güney Afrika’da son 14 gün içinde bulunmuş yabancı ülke vatandaşları, ABD’ye seyahatlerinde kısıtlamaya tabiydi. Bugün açıklanan yeni uygulama, geçen yıl ilk olarak eski Başkan Donald Trump tarafından uygulanan ve bu yıl Başkan Biden’ın daha da sertleştirdiği seyahat kısıtlamalarının yerini alacak.

Zients, yeni uygulamanın “ülke temelli yaklaşımdan ziyade bireyleri temel aldığını, dolayısıyla daha kuvvetli bir sistem olduğunu” ifade etti.

Jeff Zients, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) de temas takibini kolaylaştırmak için havayolu şirketlerinden uluslararası yolcuların bilgilerini toplamasını isteyeceğini belirtti.

ABD’nin hangi aşıları kabul edip etmeyeceği, ABD’de onaylanmamış aşıların geçerli olup olmayacağı henüz net değil. Zients, bu konuda kararı CDC’nin vereceğini söyledi.

Zients, yeni uygulamanın Kasım ayı başlarında yürürlüğe gireceğini, bunun nedeninin havayolu şirketleri ve seyahat ortaklarına yeni protokolleri hayata geçirmeye hazırlanmaları için zaman tanımak olduğunu kaydetti.

