HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD uluslararası ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirecek

ABD uluslararası ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirecek

20.09.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Kasım ayından itibaren tüm uluslararası ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirmeye karar verdi. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği veri tabanına göre Türkiye'den yolcular aşı yaptırmadan ABD'ye gidebiliyordu.

ABD uluslararası ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirecek

ABD Kasım ayından itibaren tüm uluslararası ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirmeye karar verdi.

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği veri tabanına göre Türkiye'den yolcular aşı yaptırmadan ABD'ye gidebiliyordu.

Yeni uygulamayla ziyaretçilerin uçağa binmeden son 72 saat içinde yapılmış PCR testi ve aşılandıklarına dair bir belge göstermeleri gerekecek.

Beyaz Saray Covid-19 koordinatörü Jeff Zients'in yaptığı açıklamaya göre tam aşılı ziyaretçilerin ülkeye girdikten sonra karantinaya girmesi gerekmeyecek.

Fakat ziyaretçiler temaslı takibi için iletişim bilgilerini paylaşmak zorunda kalacak.

Kasım ayında yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile aralarında İngiltere, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve çoğu AB ülkesinin de bulunduğu bir dizi ülkeden seyahat yasağı da kaldırılacak.

Bu ülkelerdeki kişilerin ABD'ye gitmek için 14 gün boyunca başka bir ülkede bulunması gerekiyordu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu gelişmeyi Twitter hesabından "fantastik bir haber" mesajıyla kutladı.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1439970018477891585

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da bunun İngiltere-ABD arası ticaret ve iki ülkedeki ailelerin bir araya gelebilmesi için önemli olduğunu söyledi.

Seyahat kısıtlamaları ilk olarak dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından Mart 2020'de getirilmiş, bu yıl da ABD Başkanı Joe Biden tarafından sıkılaştırılmıştı.

ABD vatandaşları aşı zorunluluğundan muaf tutulacak fakat uçuş öncesi PCR testinin yanı sıra ülkeye döndükten sonra da bir test yaptırmaları istenecek.

Bu kurallar Kanada ve Meksika sınırlarındaki mevcut uygulamaları değiştirmeyecek.

Havayolu hisselerinde artış

Açıklamanın ardından havayolu hisselerinde artış görüldü.

British Airways'in sahibi IAG'nin hisseleri yüzde 10, EasyJet hisseleri ise yüzde 3,5 civarında arttı.

Virgin Atlantic havayolunun yöneticisi Shai Weiss de kararın uluslararası seyahatler açısından bir dönüm noktası olacağını söyledi.

AP'ye göre ABD'nin hangi aşıları kabul edeceği konusunda henüz bir netlik yok.

BBC Kuzey Amerika Editörü Jon Sopel, ABD'nin bu adımla bir süredir Afganistan'dan çekilme süreci nedeniyle arasının kötüleştiği Avrupa ülkeleri ve özellikle de AUKUS Paktı nedeniyle ilişkilerin tarihin en kötü noktalarından birine gerilediği Fransa'yla ilişkilerini iyileştirmek istediğini aktarıyor:

"Bir diplomatik kaynağa göre ABD hafta sonu boyunca çoğu Avrupa ülkesini etkileyen bu kararı değerlendirdi: Kısıtlamaları gevşetmek bazı Amerikalıların pandemi yönetiminin yetersiz olduğuna dair eleştirilerine yol açabilirdi. Gevşetmemek ise rahatsızlıkları gittikçe artan Avrupalı müttefikleri yabancılaştırabilirdi.

"Veriler yasağa devam etmeye gerek olmadığını gösterince karar alındı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyorAcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor
PARTNERBeni o olayların içerisine sokmayın!Beni o olayların içerisine sokmayın!
ABD'den koronavirüs aşısı adımı! Zorunlu olacakABD'den koronavirüs aşısı adımı! Zorunlu olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Pfizer-BioNTech'ten 5-11 yaş çocuklara aşı açıklaması

Pfizer-BioNTech'ten 5-11 yaş çocuklara aşı açıklaması

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

"Bakımsızsın" yorumlarına patladı

"Bakımsızsın" yorumlarına patladı

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.