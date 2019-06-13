ABD Umman Denizi’ndeki saldırılar için İran’ı suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Denizi’nde 2 petrol tankerinin patlaması konusunda, “Umman Körfezinde olan saldırılarla ilgili olarak ABD’nin vardığı sonuç İran İslam Cumhuriyetinin sorunlu olduğu yönündedir” dedi. Sabah saatlerinde Umman Denizi’nde patlayan iki petrol tankeri hakkında açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Umman Körfezinde olan saldırılarla ilgili olarak ABD’nin vardığı sonuç İran İslam Cumhuriyetinin sorunlu olduğu yönündedir” dedi. Açıklamasını kullanılan silah türü, istihbarat bilgileri ve böyle bir operasyonu gerçekleştirmek için gerekli olan tecrübeyi göz önüne alarak yaptığını belirten Pompeo, ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Jonathan Cohen’in bu durumu bugün gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıyacağını duyurdu. Pompeo Umman Boğazı’nda en son gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak, “İran’ın ve desteklediği güçlerin ABD ve müttefiklerine kaşı yapmış olduğu son saldırı” ifadesini kullandı. Pompeo ayrıca İran’ın 22 Nisan’da Dünya’ya petrol akışını sekteye uğratma sözü verdiğini hatırlattı. İran bölgeye gönderdiği arama kurtarma timinin 44 mürettebatı kurtardığını duyururken ABD Savunma bakanlığından bir yetkili bu iddiayı yalanlayarak bölgede bulunan USS Bainbridge gemisinin yirmi bir mürettebatı kurtardığını açıklamıştı.

“Bu durum saldırıların çok iyi planlandığını gösteriyor”

Tanker Sahipleri Birliği - INTERTANKO’dan yapılan basın açıklamasında ise herhangi bir provokasyon olmadan gerçekleşen saldırıların masum denizcilerin hayatını ve bölgenin kırılgan doğal hayatını tehlikeye attığını belirterek, “Son saldırıların gemiler hareket halinde ve makine daireleri ne yakın ve su seviyesinin altıdan gerçekleşti. Bu durum saldırıların çok iyi planlandığını gösteriyor” denildi.

“Bu sular güvensiz hale gelirse tüm batı Dünyası’na yapılan tedarik tehlikeye düşer”

INTERTANKO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Paolod’Amico ham petrolün yüzde 30’unun Hürmüz boğazından geçtiğini hatırlatarak, “Eğer bu sular güvensiz hale gelirse tüm batı Dünyası’na yapılan tedarik tehlikeye düşer” dedi.

Norveç firması Frontline’a ait Front Altair adlı petrol tankeri ile Japon firmanın sahip olduğu Kokura Corageous adlı kargo gemisinin hedef alındığı saldırıda torpido veya benzeri bir mühimmat kullanıldığı iddia edilmişti. Mürettebat sağ olarak kurtarılırken petrol tankerinden çıkan dumanlar uydular tarafından görülebilecek kadar yükselmişti.

Saldırıda mürettebatı kurtaran USS Bainbridge’den gelen raporlarda saldırıya uğrayan tankerlerin birinin yanında kendisini gemiye mıknatıslar ile yapıştıran limpet mayını görüldüğü bilgisi yer almıştı.

