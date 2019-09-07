ABD Üniversitelerinde Aşırı İçki Tüketiminin Nedeni Stres mi?

Risklere rağmen bazı öğrenciler stresi azaltmak için içtiklerini söylüyor. Üniversite öğrencisi Samantha McAllister buna kendisi tanık olan biri: “Kesinlikle öğrenciler için en azından bu günlerde stres önemli bir etken. Çok çalışmak zorunda kalan öğrenciler, ruh sağlığı açısından zor anlar yaşıyor. Bir hafta boyunca çok çalışıp derslere katıldıktan sonra bara, ya da arkadaşlarının evine gidip içmek istiyorlar.”

Amerika’da her yıl yaşları 18’le 24 arasında değişen 1800’den fazla üniversite öğrencisi alkol bağlantılı durumlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakama trafik kazaları da dahil.

Mary Ciammetti 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Christian Ciammetti’yi alkol zehirlenmesinden 2015 yılında kaybetti: “Oğlumu aşırı alkollü halde bulduk, sonra hastanede kaybettik. Alkol zehirlenmesinin yan etkilerinden öldü. İşten gelmiştim, çok yorgun ve üzgündüm ve hiçbir şey yapamadım.”

Ulusal Alkol ve Alkolizmle Mücadele Enstitüsü’ne göre Amerika’da üniversite öğrencilerinin yüzde 57’si geçen ay içki tüketti ve yüzde 38’i sürekli tüketiyor. Aşırı içki tüketiminin kampüslerdeki etkisi ne?

Ancak uzmanlar içki içmenin stresi azalttığı düşüncesine katılmıyor. Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Kamu Sağlığı Kurumu'ndan Molly Mitchell, “Birçok öğrencinin stresi azaltmak için içki içtiği yönünde yanlış bir algı var. Gerçekte araştırmalar öğrenciler alkol aldığı zaman hayatlarındaki stresin arttığını gösteriyor” diyor.

Mitchell, üniversitelerde daha sıkı alkol denetimlerinden yana: “Üniversiteleri, alkol tüketiminin kampüs tecrübesinin normal bir parçası olmadığı mesajını öğrencilere ulaştırabilecek şekilde alkola ulaşımı kısıtlayan politikalar uygulamaları konusunda cesaretlendiriyoruz.”

Ciammetti, fazla alkol tüketen gençleri bunun zararları konusunda eğitmek için kurulan bir derneği yönetiyor ve bir anne olarak oğlunun davranışları konusunda daha ilgili olması gerektiğini kabul ediyor: “Şimdi anne olarak inandığım eğer biri banana yapmalıyım diye sorarsa, odalarına girin diyorum, yatakhanelerine gidin diyorum, orada ne yaptıklarını görün diyorum.Oğlumu geri getirmek için herşeyi yapardım. Ama artık çok geç.”

Diğer anne babalar içinse Christian’ın başına gelenlerin kendi çocuklarının başına gelmesini önlemek için çok geç değil.

