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ABD, Ürdün ile 745 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 11:06 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ürdün ile ekonomik yardım kapsamında 745 milyon dolarlık hibe sözleşmesi imzaladığını duyurdu.Ürdün Başbakanı Ömer Er-Rezzaz, başkent Amman’da bulunan ABD Büyükelçiliğinde ABD’nin 2019 yılı için Ürdün’e yönelik ekonomik yardım programı kapsamında hazine için 745,1 milyon dolar değerinde hibe anlaşması imzalandığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ürdün ile ekonomik yardım kapsamında 745 milyon dolarlık hibe sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Ürdün Başbakanı Ömer Er-Rezzaz, başkent Amman’da bulunan ABD Büyükelçiliğinde ABD’nin 2019 yılı için Ürdün’e yönelik ekonomik yardım programı kapsamında hazine için 745,1 milyon dolar değerinde hibe anlaşması imzalandığını açıkladı. Anlaşma, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Wissam Al-Rabadi ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Direktörü Jim Barnhart tarafından imzalandı.
Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Al-Rabadi tören sırasında yaptığı konuşmada, söz konusu hibenin 2019 yılı bütçesinin bir parçası olacağını belirterek 2019 Genel Bütçe Kanununda yer alan ve kamu bütçesinin azaltılmasına katkıda bulunacak olan öncelikli kalkınma projelerini desteklemek için bütçeye dahil edildiğini dile getirdi.
Hibe bedelinin yıl sonundan önce hazineye aktarılmasının beklendiğini kaydeden Al-Rabadi, "İki ülke arasında çeşitli düzeylerde ve çeşitli alanlarda daha fazla işbirliği yapmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.
ABD maslahatgüzarı Karen Sasahara ise "Ürdün hükümeti, kendine güvenerek geleceğe yönelik sağlam ekonomik ve siyasi reformlar yapıyor" ifadelerini kullanarak ABD’nin bu süreçte Ürdün’le sıkı bir ortaklık içerisinde olacağını belirtti.
ABD’den Ürdün’e yapılan ekonomik yardımın, nakit yardım da dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 1,15 milyar dolar olduğu bildirildi.

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