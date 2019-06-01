ABD Ürdün'ü yeni müttefikler aramaya sevk ediyor

Yermuk Üniversitesi Siyasal Bilimler Öğretim Görevlisi Ahmet Said Nevfel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletlerin zaman zaman müttefiklerini değiştirdiğini, özellikle dünya düzeninin de değişmesiyle müttefiklerin değiştiğini belirterek, şu an mevcut ortamın Ürdün'ün yeni müttefikler seçmesini gerektirdiğini ifade etti.

Ürdün'ün kendine yeni ittifaklar bulması gerekliliğini vurgulayan uzmanlar, bu noktada Filistin davasına destek veren tutumu ve güçlü duruşuyla Türkiye ve Katar'ın iyi bir çıkış olabileceğini düşünüyor.

Yüzyılın Anlaşması planıyla, ABD'nin önceliğinin İsrail olduğunu ve müttefiki Ürdün'e sırtına döndüğünü belirten uzmanlar, Ürdün'ün ise bu durum nedeniyle yeni müttefik arayışına girdiğini söylüyor.

LEYS CUNEYDİ - Ürdünlü siyaset uzmanları, ABD'nin Filistin-İsrail meselesine ilişkin attığı adımlar ve bölgedeki krizlerin Ürdün'ü yeni müttefikler aramaya sevk ettiğini belirtiyor.

ABD'nin Kudüs'ün egemenliğinin İsrail'de olduğunu açıklamasıyla Ürdün'ün Filistin üzerindeki konumuna saygı göstermediğine işaret eden Nevfel, "ABD, Ürdün'ün en büyük destekçisiydi ancak Amman'ın Filistin'deki statüsüne ve anlaşmalara rağmen ABD, Ürdün'ün bu konumunu göz ardı etti." dedi.

- "Ürdün, Türkiye, İran ve Rusya gibi yeni müttefikler istiyor"

Dünyada ve Orta Doğu'da siyasi açıdan stratejik değişiklikler olduğunu dile getiren Nevfel, Ürdün'ün müttefiklerini yeniden belirlemesi gerektiğinin altını çizerek, Ürdün'ün Türkiye, İran ve Rusya gibi yeni müttefikler istediğini aktardı.

"Ürdün'ün, Türkiye gibi güçlü ülkelerle ilişkileri geliştirmesi gerek." diyen Nevfel, bölgede kaos olduğunu ve yeni ittifaklar kurulmasının gerekli olduğunu söyledi.

Körfez ülkelerinin, özellikle yaşadığı ekonomik krizde Ürdün'e sırt çevirdiğini belirten Nevfel, Ürdünlü yetkililerin, ülkenin içinde bulunduğu krizi aşması için Körfez ülkelerinin Ürdün'e yardım etmesi gerektiğini vurguladığını ancak bunun olmadığını söyledi.