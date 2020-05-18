ABD Üretimi Yurtiçine Çekmeye Çalışıyor

Kongre üyeleri, ABD şirketlerinin operasyonlarını ya da ana tedarikçilerini Çin’den çıkartmaları için yeni öneriler hazırlıyor. Bunlar arasında vergi indirimleri, yeni düzenlemeler ve dikkatle yapılandırılmış sübvansiyon önerileri var.

Reuters haber ajansının bir dizi hükümet yetkilisi, sektör yöneticisi ve Kongre üyesiyle yaptığı röportajlara göre, bu konuda yürütülen tartışmalar arasında, üretimi yurtiçine çekmeleri için şirketlere 25 milyar dolarlık kaynak sağlanması da var.

Başkan Donald Trump, uzun süredir üretimi yurtiçine geri getirmeye çalışıyor. Corona virüsü salgınının yanı sıra ABD’nin gıda ve ilaç tedarik zincirinin Çin’e bağlı olmasından kaynaklanan kaygılarsa, Beyaz Saray’da konuyla ilgili yeni bir teşvik havasının oluşmasına neden oldu.

Başkan Donald Trump, Perşembe günü imzaladığı yeni bir kararnameyle, ABD’nin yurtdışı yatırım dairesine ABD içindeki yatırımcılara destek vermesi için yeni yetkiler tanıdı. Trump hedefin, ABD’nin ilaç da dahil her türlü ihtiyacını kendisinin üretmesi ve daha sonra bunları dünyaya ihraç etmesi olduğunu söyledi.