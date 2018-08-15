ABD ÜRÜNLERİNE EK VERGİ 

Ankara(DHA)

ABD menşeli bazı ürünlerin vergisi yüzde 100 artırıldı. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük getiren değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı kararı .Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

ABDmenşeli ürünler ve uygulanacak yeni oranlar ise şöyle: Diğer sert kabuklu meyveler (taze veya kurutulmuş, kabuğuçıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) yüzde 20, pirinç yüzde 50, diğerleri yüzde 20, alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol;

ALKOLLÜ İÇECEKLER YÜZDE 140, TÜTÜN YÜZDE 60

damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler vediğer alkollü içecekler yüzde 140, yaprak tütün ve tütün döküntüleri yüzde 60,taş kömürü; taş kömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlaryüzde 13,7, taş kömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomereedilmiş olsun olmasın); karni kömürü yüzde 10, kalsine edilmemiş yüzde 4,güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçla rhariç, güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları yüzde 60, poli (vinil klorür, diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış, PVC) yüzde 50, poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 yüzde 10, plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya yüzde 60, yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun,çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde); ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları (kütük,briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın) yüzde 10,sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt(rulo veya dikdörtgen -kare dahil- tabaka halinde), (48.01 ve 48.03pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton yüzde 20, birincil elyaf(kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakahalinde, 48.02 ve 48.03 pozisyonundakiler hariç) yüzde 20, kağıt, karton, selülozvatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış, her boyutta rulo veyadikdörtgen -kare dahil- tabaka halinde, 48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç) yüzde 50, suni filament demetleri selüloz asetattan olanlar yüzde 60, diğerleri yüzde 60, diğer santrifüj pompalar yüzde 20, diğerleri yüzde 20,