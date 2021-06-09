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ABD üslerinde silahlı saldırgan alarmı

09.06.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Lackland Hava Kuvvetleri Üssü ve San Antonio Ortak Üssü'nde yapılan silahlı saldırgan uyarısının ardından üsler tecrit altına alındı.

ABD üslerinde silahlı saldırgan alarmı

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Lackland Hava Kuvvetleri ve San Antonio Ortak Üssü'nde (JBSA), silahlı saldırgan alarmı verildi. JBSA'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, tüm JBSA ve Lackland personeli için aktif silahlı saldırgan uyarısı yapılarak, tüm üs personelinin derhal tecrit prosedürlerini uygulaması ve siper alması yönünde emir verildi.

"AKTİF SİLAHLI SALDIRGAN UYARISI"

JBSA'nın açıklamasında, "Tüm JBSA-Lackland personeli için aktif silahlı saldırgan uyarısı. Tüm üs personelleri tecrit prosedürlerini uygulasın ve derhal siper alsın. JBSA-Lackland, aktif silahlı saldırgan olayı sonrası değiştirilmiş bir tecrit içinde" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yaşanan olayda yaralanan olmadığını bildiren JBSA, silahlı saldırının Valley Hi Gate'de düzenlendiği yönünde şüphelenildiğini ve JBSA acil müdahale ekiplerinin, bölgeyi temizlemek ve saldırganı aramak için San Antonio Polis departmanı ile birlikte çalıştığını kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlerde ise, polis ekiplerini olaya müdahale ettiği, bölgenin yerel saatle 12.30'dan beri tecrit altında olduğu ve 2 saldırganın arandığı öne sürüldü. (İHA)

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