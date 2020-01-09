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  4. ABD üslerine saldırıların ardından Trump'tan İran'a yaptırım kararı!

ABD üslerine saldırıların ardından Trump'tan İran'a yaptırım kararı!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 21:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki üslere düzenlediği saldırıların ardından İran'a yeni ve daha ağır yaptırımlar getirdiklerini açıkladı.

ABD üslerine saldırıların ardından Trump'tan İran'a yaptırım kararı!

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırma gerekçelerinde haklı olduğunu savunan Trump, "O çok daha önce ortadan kaldırılmalıydı. Obama yönetiminin hatalarıyla İran rejimi finansal olarak güç kazandı ve bu paraları terörün finansmanında harcadı. Biz buna bir son verdik." diye konuştu.

"İRAN'A YAPTIRIMLARI GETİRDİK"

İran'ın, Irak'taki 2 ABD üssüne yönelik füze saldırılarının karşılıksız kalmayacağını belirten Trump, "İran'a yaptırımları getirdik. Öncekiler ağır yaptırımlardı, şimdi bunlar ciddi şekilde daha da artırılıyor. Kısa süre önce bunları onayladım, Hazine Bakanlığı açıklayacak." yorumunu yaptı.

Yeni yaptırımların kapsamına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Trump, açıklandığında herkesin bu yaptırımları göreceğini söyledi.

"NATO, ORTA DOĞU'DA DEVREYE GİRMELİ"

Öte yandan Trump, NATO'nun Orta Doğu'daki süreçlere daha fazla müdahil olmasını istediğini ve bu konuyla ilgili Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile dün çok iyi bir görüşme yaptığını aktardı.

"NATO Orta Doğu'da daha fazla devreye girmeli. Dünkü konuşmamızda Genel Sekreterin bundan heyecan duyduğunu da gördüm." ifadesini kullanan Trump, Orta Doğu'da görev yapacak NATO unsurları için "NATO-ME" (Orta Doğu/Middle East) şeklinde bir isim önerisi bile olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın Irak'taki 2 ABD üssüne düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini ve İran'ın artık durulduğunu açıklamıştı.

Trump, aynı konuşmasında, Orta Doğu'daki sorunların çözümünün kolay olmadığını vurgulayarak, "NATO'nun bundan sonraki süreçte Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim." ifadesini kullanmıştı. (AA)

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