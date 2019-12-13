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ABD üssündeki Suudi saldırganın arkadaşlarına üsten ayrılma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 00:02 | Son Güncelleme

Pentagon: - "Suudi öğrencilere, kendi komutanların tarafından üsten çıkmama sınırlaması getirildi. Suudi Arabistan, öğrencilere soruşturmaya katkı sağlamaları direktifini verdi ki onlar da öyle yapıyorlar" - "Öğrencilerin, sınıf içerisindeki derslere, yiyecek, tıbbi personel ve ABD ordusu imamı ile kendi komutanlarına erişimleri var"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta ABD Donanma Hava Üssü'nde saldırı düzenleyen Suudi Arabistanlı pilotun arkadaşlarına üsten çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Suudi öğrencilere, kendi komutanları tarafından üsten çıkmama sınırlaması getirildi. Suudi Arabistan, öğrencilere soruşturmaya katkı sağlamaları direktifini verdi ki onlar da öyle yapıyorlar." denildi.

Florida'daki Pensacola üssünde bulunan Suudi öğrencilerin yasakla birlikte üste birçok şeye erişimleri olduğu belirtilen açıklamada, "Öğrencilerin, sınıf içerisindeki derslere, yiyecek, tıbbi personel ve ABD ordusu imamı ile kendi komutanlarına erişimleri var." ifadeleri yer aldı.

Pentagon, çeşitli Amerikan üslerinde eğitim gören Suudi Arabistan askeri personelinin eğitimlerini askıya aldığını duyurmuştu.

ABD üslerinde toplam 300 Suudi pilot eğitim görüyor. Pentagon'a göre ülkede toplam 850 Suudi Arabistan askeri personeli bulunuyor.

- ABD Donanma Üssüne saldırı

16 binden fazla askerin ve 7 bin 400 sivil personelin çalıştığı Donanma Hava Üssü Pensacola'da Suudi Hava Kuvvetlerine bağlı 21 yaşındaki Teğmen Mohammed Şamran tarafından cuma günü düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Saldırgan ise güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü ele geçirilmişti.

Saldırganın, olaydan kısa süre önce Twitter hesabından ABD'yi, İsrail'i desteklemekle ve Müslüman karşıtı olmakla suçladığı öne sürülürken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayı bir terör eylemi olduğu varsayımı ile incelemeye aldığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Pensacola Suudi Arabistan

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