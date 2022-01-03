"ABD Üssüne Yönelik SİHA Saldırısı Önlendi"

Irak güvenlik güçleri, Pazartesi günü Bağdat'taki uluslararası havalimanı yakınında ABD güçlerini barındıran Irak'a ait askeri üsse yaklaşan iki silahlı insansız hava aracının (SİHA) vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Olayda yaralanan olmadığı açıklandı.

Saldırı girişimi, İran Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin suikast sonucu öldürülmesinin ikinci yıldönümüne denk geldi.

Süleymani, 3 Ocak 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği emirle Bağdat Havalimanı yakınında bir SİHA saldırısı sonucu öldürülmüştü.

ABD liderliğindeki uluslararası askeri koalisyondan bir yetkili, saldırıya ilişkin açıklamasında, askeri üssün savunma sisteminin devreye girerek "iki sabit kanatlı intihar SİHA'sını sorunsuz şekilde vurduğunu" bildirdi.

Koalisyon yetkilisi, yaptığı kısa açıklamada, "Bu, bir sivil havalimanına yönelik tehlikeli bir saldırıydı" dedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Iraklı yetkililerin İran tarafından desteklendiğini söylediği silahlı gruplar geçmişteki benzer saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.

Koalisyon yetkilisinin basına açıkladığı video kayıtları, iki sabit kanatlı SİHA'nın enkazının görüntülerini içeriyordu. SİHA'ların birinin kanadında "Süleymani'nin intikamı" yazısı olduğu görüldü.

İran Devrim Muhafızları'nın seçkin bir birimi olan Kudüs Gücü'nün komutanı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'ndaki konvoyuna ABD tarafından düzenlenen SİHA saldırısında Iraklı milis lider Ebu Mehdi El Mühendis'le beraber öldürülmüştü.

İran'ın desteklediği milis grupların yüzlerce destekçisi, Pazar günü Bağdat Havalimanı'nda toplanarak Süleymani'yi ölümünün ikinci yıldönümünde andı. Grup, Amerikan karşıtı sloganlar attı.

