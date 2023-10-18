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ABD uyarısını en üst seviyeye çıkardı: 'Lübnan'a seyahat etmeyin'

18.10.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışma sonrasında artan gerginlik nedeniyle ABD, Lübnan'a seyahat uyarısını en yüksek seviye olan 4. seviyeye çıkarırken, Beyrut'taki Büyükelçiliğinde çalışan personelinin ailelerinin ve acil olmayan bazı personelin ülkeden ayrılmasına izin verdi.

ABD uyarısını en üst seviyeye çıkardı: 'Lübnan'a seyahat etmeyin'

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı "Seyahat etmeyin" anlamına gelen ve en yüksek seviye olan 4. seviyeye çıkarılarak "İsrail ve Hizbullah ile diğer silahlı gruplar arasındaki çatışmalar, roket ve füze olayları nedeniyle Lübnan'a seyahat etmeyin." ifadesine yer verildi.

"ÖNGÖRÜLEMEZ GÜVENLİK DURUMU"

Terör, sivil itaatsizlik, silahlı çatışmalar, suç, kaçırılmalar ve ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin ABD vatandaşlarına sınırlı sayıda hizmet sağlaması nedeniyle bu ülkeye seyahatin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'daki "öngörülemez güvenlik durumu" nedeniyle, ülkenin Beyrut'taki Büyükelçiliğinde çalışan personelinin ailelerinin ve acil olmayan bazı personelin ülkeden ayrılmasına izin verildiği de bildirildi.

"ABD VATANDAŞLARININ GÜVENLİĞİNİ GARANTİ EDEMEYİZ"

"Terör örgütlerinin Lübnan'a yönelik saldırılarının sürdüğüne" işaret edilen açıklamada, Lübnan hükümetinin, ABD vatandaşlarının güvenliğini garanti edemeyeceği kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle ülkede son günlerde büyük çaplı protestolar olduğu da hatırlatılan açıklamada, ABD vatandaşlarının protesto olan yerlerden uzak durması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Lübnan abd

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