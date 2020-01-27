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ABD Uzay Komutanlığı ne iş yapacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.01.2020 09:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump bir süre önce Uzay Komutanlığı kurulması için Pentagon’a emir vermişti. ABD ordusunun yeni birimi artık kuruldu. Ancak uzayda askeri operasyonlar yürütecek bu birimin logosu çok fazla Star Trek bulundu.

ABD Uzay Komutanlığı ne iş yapacak?

Aslında uzayda askeri operasyonlar yapılması veya uzayın silahlandırılması uluslarası yasalar nedeniyle mümkün değil. Ancak Trump’ın bu yasaları uygulamaya niyeti olmadığı 2016 yılında başkanlık koltuğuna oturduğunda belli olmuşu.
2018 yılında Uzay Komutanlığı kurulması için emir veren Trump’ın ardından hava kuvvetleri yeni birimi kurmak için çalışmalara başlamıştı.

Yüksek bütçeli ve zor bir çalışma sürecinin ardından çok merak edilen komutanlık kuruldu. Daha önce sosyal medyada da, göğsünde “US Space Force” yazan askerlerin görüntüleri yayınlanmıştı.

ABD şimdi Uzay Kuvvetleri’nin resmi logosunu da sosyal medyada yayınladı. Hava Kuvvetlerine bağlı bir departman olarak hayata geçen Uzay Kuvvetleri veya Uzay Komutanlığı hakkında şimdilik detaylı bilgi bulunmuyor.

Uzay Kuvvetlerinin nasıl görevler icra edeceği de bilinmiyor ama görünürde, resmi olarak uzaya silah taşımayacakları biliniyor. Uzay Kuvvetleri’nin görünürdeki görevinin, uydular vasıtasıyla istihabarat ve ilerişim hizmetleri sağlamak olacağı vurgulanıyor. Bir diğer görevi ise uzaydan gelebilecek saldırılara karşı caydırıcı kuvvet rolü üstlenmek olacak. Gayrı resmi olarak ise rakip devletlerin uydularını ve uzay çalışmalarını sabote etmek gibi görevler üstlenmeleri bekleniyor.

ABD’den sonra Rusya ve Çin’in de uzayda çatışmaya yönelik askeri birimler kurması artık kaçınılmaz görünüyor. Diğer bir deyişle, kısa bir süre önceye kadar bilim kurgu olan uzayda savaş çağı resmen başladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Uzay Komutanlığı Pentagon

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