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ABD uzaya gönderdi! Bırakılan izleri algılayacak

19.05.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Uzay Kuvvetleri, ateşlenen füzelerin ardında bıraktığı izleri algılayarak erken uyarı işlevi gören, kızıl ötesi algılama özelliğine sahip uyduyu uzaya gönderdi.

ABD uzaya gönderdi! Bırakılan izleri algılayacak

"Uzay Temelli Kızılötesi Sistem Yer Eşzamanlı Yörünge Uydusu 5" (SBIRS Geo-5) adlı uydu, Lockeed Martin ve Boeing ortaklığı United Launch Allience'ın (ULA) ürettiği Atlas V roketi ile Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssünden fırlatıldı.

ISI VE GAZ İZLERİNİ ALGILAYARAK UYARACAK

Savunma ve havacılık şirketi Lockeed Martin tarafından üretilen 1 milyar dolar değerindeki uydu, kızıl ötesi algılama özellikleri sayesinde yerde ve atmosferde ateşlenen füzelerin ısı ve gaz izlerini algılayarak erken uyarı bildirimi yapmak üzere tasarlandı.

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Uzay Kuvvetlerinin SBIRS Geo uydularının beşincisi olan uydunun, 6 uyduluk bir ağın parçası olması planlanıyor.

(AA)

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