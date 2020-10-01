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ABD Vatandaşı Baba-Oğula IŞİD’e Destek Suçlaması

01.10.2020 01:12 | Son Güncelleme

Suriye’de IŞİD saflarında çatışan ve Suriye Demokratik Güçleri’ne teslim olduktan sonra ABD’ye getirilerek FBI tarafından gözaltına alınan ABD vatandaşı bir baba ve oğlu, Florida eyaletinde ilk kez hakim karşısına çıktı

ABD Vatandaşı Baba-Oğula IŞİD’e Destek Suçlaması

Suriye’de IŞİD saflarında çatışan ve Suriye Demokratik Güçleri’ne teslim olduktan sonra ABD’ye getirilerek FBI tarafından gözaltına alınan ABD vatandaşı bir baba ve oğlu, Florida eyaletinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı, Miami'deki Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yapılan duruşmada 53 yaşındaki Emraan Ali ile 19 yaşındaki Jihad Ali’nin IŞİD’e malzeme desteği vermekle suçlandığını bildirdi.

Emraan Ali’nin Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago, Jihad Ali’nin de New York doğumlu olduğu bilgisi verildi.

İkili hakkındaki suç duyurusuna göre, Emraan Ali 2015 yılının Mart ayında oğlu Jihad Ali dahil ailesiyle birlikte IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye gitti.

Hem Emraan Ali hem de oğlu Jihad Ali’nin askeri ve dini eğitimden geçtiği, terör örgütüne savaşçı olarak girdiği belirtildi.

Emraan Ali’nin, IŞİD saflarında çatışmanın yanı sıra, örgüte destek amaçlı başka görevler de üstlendiği kaydedildi.

Emraan ve Jihad Ali’nin 2019 yılının Mart ayında Suriye Demokratik Güçleri’ne teslim olduğu belirtildi.

Jihad Ali’nin ifadesinde, Suriye’ye Brezilya ve Türkiye üzerinden gittiklerini söylediği kaydedildi.

ABD Maliye Bakanlığı, Trinidad ve ABD çifte vatandaşı Emraan Ali’yi, IŞİD’e destek için Trinidad’dan Suriye’ye para transferi yapmaktan dolayı 2018 yılının Eylül ayında yaptırım listesine almıştı.

Geçen yılın Ağustos ayında da Suriye’de IŞİD saflarında çatışan hem Türkiye ve hem de ABD vatandaşı bir kişi yargılanmak üzere Suriye’den ABD’ye getirilmişti. 23 yaşındaki Ömer Kuzu, geçen ay başında hakkındaki terör suçlamalarını kabul etmişti. Teksas eyaletinin Dallas kentinden olan Kuzu’nun 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Kararın 2021 yılının Ocak ayında açıklanması bekleniyor.

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