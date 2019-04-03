ABD vatandaşı doktorun Suudi Arabistan'daki tutukluluğuna tepkiler artıyor

ABD vatandaşı Dr. Walid Fitaihi'nin, Suudi Arabistan'da Kasım 2017'den bu yana tutuklu bulunması ve işkence edildiği iddialarına tepkiler büyüyor.

New York Times'ın Fitaihi'nin Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğu sürede işkenceye maruz kaldığını iddia etmesi üzerine doğan tepkiler her geçen gün artıyor.

Birçok uluslararası insan hakları kuruluşunun tepkilerinin ardından, ABD Kongresi de Fitaihi'nin tutukluluğuna karşı sesini yükseltti.

ABD Kongresindeki Demokrat senatörler, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e, ülkede tutuklu bulunan birçok muhalif ve aktivisti serbest bırakmaya çağıran bir mektup gönderdi.

Hem ABD hem Suudi Arabistan vatandaşı olan Fitaihi'nin bir an önce özgürlüğe kavuşması gerektiği vurgulanan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Harvard Üniversitesi mezunu bir doktor olan ve Kasım 2017'den bu yana herhangi bir resmi suçlama ya da mahkeme olmadan hapiste tutulan Fitaihi'nin acilen ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz. Dr. Fiatihi'nin işkenceye uğradığına dair korkunç raporlar da belgelendi. Bir Amerikan vatandaşına böyle davranılmasını hoş görmeyeceğiz ve bu konuyla kati bir şekilde ilgilenmenizi rica ediyoruz."