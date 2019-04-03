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ABD vatandaşı doktorun Suudi Arabistan'daki tutukluluğuna tepkiler artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 21:12 | Son Güncelleme

New York Times'ın Dr. Walid Fitaihi'nin Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğu süre içerisinde işkenceye maruz kaldığını iddia etmesi üzerine doğan tepkiler her geçen gün artıyor - Son olarak ABD'li Demokrat senatörler, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e gönderdikleri mektupta Fitaihi'nin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı

ABD vatandaşı Dr. Walid Fitaihi'nin, Suudi Arabistan'da Kasım 2017'den bu yana tutuklu bulunması ve işkence edildiği iddialarına tepkiler büyüyor.

New York Times'ın Fitaihi'nin Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğu sürede işkenceye maruz kaldığını iddia etmesi üzerine doğan tepkiler her geçen gün artıyor.

Birçok uluslararası insan hakları kuruluşunun tepkilerinin ardından, ABD Kongresi de Fitaihi'nin tutukluluğuna karşı sesini yükseltti.

ABD Kongresindeki Demokrat senatörler, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e, ülkede tutuklu bulunan birçok muhalif ve aktivisti serbest bırakmaya çağıran bir mektup gönderdi.

Hem ABD hem Suudi Arabistan vatandaşı olan Fitaihi'nin bir an önce özgürlüğe kavuşması gerektiği vurgulanan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Harvard Üniversitesi mezunu bir doktor olan ve Kasım 2017'den bu yana herhangi bir resmi suçlama ya da mahkeme olmadan hapiste tutulan Fitaihi'nin acilen ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz. Dr. Fiatihi'nin işkenceye uğradığına dair korkunç raporlar da belgelendi. Bir Amerikan vatandaşına böyle davranılmasını hoş görmeyeceğiz ve bu konuyla kati bir şekilde ilgilenmenizi rica ediyoruz."

Mektupta, ülkede tutuklu bulunan ve aralarında kadınların da bulunduğu muhalifler ile aktivistlerin haksız yere hapsedildiğine ve işkence iddiaları olduğuna vurgu yapıldı.

Söz konusu mektuba, Demokrat senatörler Richard Durbin, Patrick Leahy, Dianne Feinstein, Kirsten Gillibrand, Richard Blumenthal, Elizabeth Warren, Ron Wyden, Edward Markey ve Jeanne Shaheen imza attı.

- New York Times'ın haberi

New York Times geçen ay yayımladığı ve Fitaihi'nin durumundan haberdar olan bir arkadaşına dayandırdığı haberinde, 54 yaşındaki doktorun Riyad'da bir otelde gözaltında tutulduğu odadan sürüklenerek başka bir odaya götürüldüğü ve burada kendisine işkence yapıldığını iddia etmişti.

Fitaihi'nin gözlerinin bağlandığı, kıyafetlerinin çıkarıldığı ve bağlandığı sandalyede elektrik şokuna tabi tutulduğu, işkence sırasında kırbaçlandığı öne sürülmüştü.

Walid Fitaihi, Suudi Arabistan'daki ''yolsuzluk operasyonları" kapsamında Kasım 2017'den beri gözaltında tutuluyor

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