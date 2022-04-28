ABD ve 55 Ülkeden İnternet İçin Yeni Kurallar

ABD, 55 ülkeyle beraber demokratik değerlerle desteklenen internet kuralları getirme amacıyla siyasi bir mutabakata imza attı. Bu adım, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının bir parçası olarak internet kesintilerini kullanmakla suçlandığı sırada geldi.

"İnternetin Geleceği Bildirgesi" insan haklarını korumayı, serbest bilgi akışını teşvik etmeyi, kullanıcıların gizliliğini korumayı ve büyüyen küresel dijital ekonomi için kurallar belirlemeyi içeriyor.

Biden yönetimi yetkilileri ABD’nin küresel düzeyde artan bir dijital otoriterlik eğilimi gözlemlediğini, Rusya ve Çin gibi ülkelerin ifade özgürlüğünü baskılamak, bağımsız haber sitelerini sansürlemek, seçimlere müdahale etmek, dezenformasyonu yaymak ve vatandaşlarını diğer insan haklarından mahrum bırakmak için bunu kullandıklarını belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkili, ‘‘Rusya’nın yaptığına bakın, Çin’in attığı bazı adımlara bakın. Biz bu girişimi, dünyadaki bir dizi otoriter ülkenin bölünmüş internet eğilimlerine karşı bir yanıt olarak görüyoruz’’ dedi.

Ukrayna’nın işgalinden bu yana Rusya bir uydu internet hizmeti sağlayıcısının şebekesine sızmak dahil çeşitli siber saldırılar başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer ise yeni girişimin, siber saldırılarla mücadele yöntemi olmadığına vurgu yaptı.

Bildirge, Beyaz Saray'ın geçen yıl hedeflediği açık ve özgür bir internet vizyonu etrafında demokrasiler koalisyonu oluşturma çabalarının, farklı bir versiyonunu oluşturuyor.

ABD’nin bu girişimine katılan ülkeler arasında Avustralya, Arjantin, Belçika, Kanada, Danimarka, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, İngiltere ve Ukrayna da yer alıyor.

Yeni girişimi Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray’dan bugün kamuoyuna açıklayacak.

